Актеры Башкирского драмтеатра имени Гафури удостоены почетных званий

Почетные звания накануне вручил и. о. руководителя администрации Главы республики Искандер Ахметвалеев.

— Конечно же, впечатления самые приятные! Все мы, кого сегодня наградили, безумно счастливы и рады, — призналась Лилия Галина. — А еще больше радует и трогает сердце то, как за нас радуются наши зрители, коллеги, семьи, дети, родители, учителя. Огромное спасибо каждому и отдельная благодарность нашему руководству! В эти дни мы открываем 107-й театральный сезон, и пусть он будет таким вот радостным, наполненным приятными событиями, как и прошлый.

По словам актрисы, прошедший сезон больше всего запомнился ей выступлением в Санкт-Петербурге, где спектакль «Дядя Ваня» по Чехову показали на легендарной сцене Александринского театра. Также необычным опытом она назвала пение хором в спектакле «В ночь лунного затмения» по трагедии Мустая Карима. «Это решение приглашенного хормейстера из Казахстана Анель Сиргебаевой по сей день вызывает сильный отклик у зрителей. Это был удивительный процесс!» — говорит актриса.

Ещё одним ярким моментом прошлого сезона актриса считает выпуск музыкальной комедии «Женихи» в коллаборации с певцом и кураистом Айдаром Исхаковым. «Жанр комедии — один из сложных и, если честно, я очень волновалась, но результат превзошел все мои ожидания. Мы с моим партнером Уралом Аминовым даже на закрытии сезона стали „Дуэтом года“», — поделилась Лилия Галина.