Актеры Башкирского драмтеатра имени Гафури удостоены почетных званий

Почетные звания накануне вручил и. о. руководителя администрации Главы республики Искандер Ахметвалеев.
— Конечно же, впечатления самые приятные! Все мы, кого сегодня наградили, безумно счастливы и рады, — призналась Лилия Галина. — А еще больше радует и трогает сердце то, как за нас радуются наши зрители, коллеги, семьи, дети, родители, учителя. Огромное спасибо каждому и отдельная благодарность нашему руководству! В эти дни мы открываем 107-й театральный сезон, и пусть он будет таким вот радостным, наполненным приятными событиями, как и прошлый.
По словам актрисы, прошедший сезон больше всего запомнился ей выступлением в Санкт-Петербурге, где спектакль «Дядя Ваня» по Чехову показали на легендарной сцене Александринского театра. Также необычным опытом она назвала пение хором в спектакле «В ночь лунного затмения» по трагедии Мустая Карима. «Это решение приглашенного хормейстера из Казахстана Анель Сиргебаевой по сей день вызывает сильный отклик у зрителей. Это был удивительный процесс!» — говорит актриса.
Ещё одним ярким моментом прошлого сезона актриса считает выпуск музыкальной комедии «Женихи» в коллаборации с певцом и кураистом Айдаром Исхаковым. «Жанр комедии — один из сложных и, если честно, я очень волновалась, но результат превзошел все мои ожидания. Мы с моим партнером Уралом Аминовым даже на закрытии сезона стали „Дуэтом года“», — поделилась Лилия Галина.
Еще одна новоиспеченная заслуженная артистка Башкортостана — актриса Гульназ Хайсарова отметила, что в прошедшем сезоне ярким прорывом для нее стало исполнение одной из главных ролей Гульбану в спектакле «Буренушка» по роману Тансулпан Гариповой.
– За последнее время прорывом, открытием для меня стала работа с Айратом Ахтямовичем Абушахмановым над образом Гульбану. Это был колоссальный труд, максимальное погружение в образ. Где-то я себя ломала, где-то искала схожесть с собой, что было нелегко, но очень интересно. Для каждого артиста поиск образа – самый классный процесс, и мы работаем долго и упорно. Каждый спектакль мы для себя ищем и открываем что-то новое – тем и интересна актерская профессия. Как ты преподнесешь, какое настроение в этот день у тебя внутри, как зазвучит и заиграет твой образ – тем и интересна наша профессия, – рассказала Гульназ Хайсарова.
Актриса поблагодарила своих педагогов и коллег.
– Коллеги были и всегда остаются рядом, поддерживают. Без них эта награда не состоялась бы, потому что театр — это коллективный труд, в нем есть частичка каждого актера, каждого режиссера, это итог нашего труда. Огромное спасибо, конечно, моей маме, семье, родным и близким, которые поддерживают, любят театр, приходят и смотрят, болеют за нас душой и сердцем, – говорит Гульназ Хайсарова.
– Мне было очень волнительно, в первый раз за столько лет я себя поймал на мысли, что очень сильно волнуюсь, когда получил сегодняшнюю награду, – признался Айнур Ситдиков. – Очень сильно рад, конечно, за себя, за коллег, за свой театр. Спасибо театру и руководству Республики Башкортостан!
Народным артистом Башкортостана стал известный актер Артур Кунакбаев.
— Я еще даже не совсем осознал, но очень счастлив. Эта награда — ответственность, большое доверие руководства. Главное — не подвести, оправдать надежды, — поделился с «Башинформом» Артур Кунакбаев.
Как мы сообщали ранее, 17 сентября в Уфе наградили большую армию работников культуры и искусства Башкирии. Торжественная церемония награждения работников культуры состоялась в ГКЗ «Башкортостан».
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.