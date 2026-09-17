В Уфе вручили звание отцу солиста группы «Пицца»

В четверг в Уфе вручили почетное звание отцу солиста популярной хип-хоп группы «Пицца». Его, как и сына, зовут Сергей Приказчиков, и он — скрипач с многолетним стажем. В этом году он отметил свое 70-летие.
Сергей Михайлович в 1979 году окончил Уфимское училище искусств по классу альта, после чего началась его активная творческая деятельность. Музыкант владеет несколькими инструментами — скрипкой, гитарой, бас-гитарой и фортепиано.
Сергей Приказчиков-старший работал в профессиональных коллективах: это Башкирское республиканское объединение музыкальных ансамблей, вокально-инструментальный ансамбль под руководством Бахти Гайсина Башкирской государственной филармонии, оркестр Уфимского государственного цирка, инструментальный ансамбль ресторана «Россия» в Уфе. В своё время он аккомпанировал известным башкирским певцам — Назифе Кадыровой, Фану Валиахметову, Айсылу Султановой. Сотрудничал с башкирскими композиторами Розой Сахаутдиновой и Римом Хасановым, с которым даже записал диск.
С ВИА «Тонус» Сергей Приказчиков был участником Всесоюзного конкурса советской песни «Сочи-86» вместе с уфимской певицей Фаридой Галиаскаровой, которая стала лауреатом конкурса.
Помимо творческой деятельности, музыкант трудился на административной работе в должности заместителя директора по музыке в уфимском ТЮЗе и преподавал в Детской музыкальной школе № 4 Уфы.
В Башкирской филармонии Сергей Михайлович работал в составе Эстрадно-джазового оркестра. С 2017 года музыкант играл в Камерном оркестре — одном из популярных молодых коллективов филармонии. Сейчас он — артист духового оркестра Городского дворца культуры Уфы.
Совместное выступление отца и сына — двух Сергеев Приказчиковых — было в 2022 году на открытии фестиваля «Сердце Евразии», когда песням группы аккомпанировал оркестр. Тогда Сергей-младший признавался, что выступать вместе с отцом очень волнительно: «На каждом концерте он ищет ноту, в которую я не попаду. И иногда находит».
Как мы сообщали ранее, 17 сентября в Уфе наградили большую армию работников культуры и искусства Башкирии. Торжественная церемония награждения работников культуры состоялась в ГКЗ «Башкортостан».
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