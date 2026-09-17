В Уфе вручили звание отцу солиста группы «Пицца»

В четверг в Уфе вручили почетное звание отцу солиста популярной хип-хоп группы «Пицца». Его, как и сына, зовут Сергей Приказчиков, и он — скрипач с многолетним стажем. В этом году он отметил свое 70-летие.

Сергей Михайлович в 1979 году окончил Уфимское училище искусств по классу альта, после чего началась его активная творческая деятельность. Музыкант владеет несколькими инструментами — скрипкой, гитарой, бас-гитарой и фортепиано.

Сергей Приказчиков-старший работал в профессиональных коллективах: это Башкирское республиканское объединение музыкальных ансамблей, вокально-инструментальный ансамбль под руководством Бахти Гайсина Башкирской государственной филармонии, оркестр Уфимского государственного цирка, инструментальный ансамбль ресторана «Россия» в Уфе. В своё время он аккомпанировал известным башкирским певцам — Назифе Кадыровой, Фану Валиахметову, Айсылу Султановой. Сотрудничал с башкирскими композиторами Розой Сахаутдиновой и Римом Хасановым, с которым даже записал диск.

С ВИА «Тонус» Сергей Приказчиков был участником Всесоюзного конкурса советской песни «Сочи-86» вместе с уфимской певицей Фаридой Галиаскаровой, которая стала лауреатом конкурса.

Помимо творческой деятельности, музыкант трудился на административной работе в должности заместителя директора по музыке в уфимском ТЮЗе и преподавал в Детской музыкальной школе № 4 Уфы.