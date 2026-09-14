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12:17 (UTC+5), 14 Сентября 2026

В Башкирии на вершине горы Малиновая спели песню «Уралым»

Молодой певец Ильдан Ганеев спел на вершине горы Малиновая в Белорецком районе песню «Уралым». Исполнением в своем блоге поделился амбассадор Уральских гор Олег Чегодаев.

Фото: скриншот видео | соцсети Олега Чегодаева
Лейла Аралбаева

«Сидел на вершине горы Малиновая, и тут рядом запел парень. Песня башкорта про его любимый Урал, послушайте», – обратился к своим подписчикам Чегодаев.

После исполнения все присутствующие наградили исполнителя горячими аплодисментами.

Песня «Уралым», созданная много лет назад Ишмуллой Дильмухаметовым на стихи Салавата Юлаева на мотив башкирской народной песни «Сынрау торна», стала когда-то и визитной карточкой легендарного оперного артиста Радика Гареева. Также она невероятно красиво и мелодично звучит в клипе в исполнении вокального проекта «Голоса». 

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