В Башкирии на вершине горы Малиновая спели песню «Уралым»

«Сидел на вершине горы Малиновая, и тут рядом запел парень. Песня башкорта про его любимый Урал, послушайте», – обратился к своим подписчикам Чегодаев.
После исполнения все присутствующие наградили исполнителя горячими аплодисментами.
Песня «Уралым», созданная много лет назад Ишмуллой Дильмухаметовым на стихи Салавата Юлаева на мотив башкирской народной песни «Сынрау торна», стала когда-то и визитной карточкой легендарного оперного артиста Радика Гареева. Также она невероятно красиво и мелодично звучит в клипе в исполнении вокального проекта «Голоса».
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