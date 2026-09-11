В Уфе простились с одним из первых педагогов института искусств

Земфира Абдулловна родилась в Уфе 28 августа 1937 года. Окончив Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных, в 1968 году пришла в только открывшийся вуз, где начала работать концертмейстером. С 1970 по 2016 год была преподавателем кафедры фортепиано, пройдя путь от концертмейстера до профессора. За эти годы педагог воспитала более 200 студентов.
Земфира Абдулловна была секретарем кафедры (с 1985 года), корректором вузовской газеты «Искусство» (с 2005 года). В соавторстве с Нинель Гариповой она разрабатывала программы и методические рекомендации, получившие грифы министерства культуры РФ, продолжая традиции развивающего обучения, заложенные московской школой.
«Башинформ» выражает глубокие соболезнования родным и близким покойной.
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