В Уфе состоялась презентация детской книги Миляуши Галиевой-Ягафаровой

— Миляуша Касимовна, знаю вас как успешного руководителя радиоканала «Юлдаш» и талантливого радиожурналиста. Сегодня узнала про другую грань вашего таланта — литературную. Как появилась идея этой книги?
— Идея была выдвинута моей семьей недавно. Думаю, она является результатом пройденной мной дороги. А результат — в прочном фундаменте, который складывался годами. Все мы по молодости немножечко стихоплеты, я тоже с детства писала. Помню переполнявшую гордость, когда в районной газете напечатали мой стих. Когда мы росли, цена слова была очень высока, поэтов и писателей очень уважали. Люди читали книги, интересовались литературой. В студенческие годы был расцвет так называемой «запретной» литературы, когда мы друг другу передавали произведения Солженицына и по ночам читали взахлеб, не говоря уже о классиках мировой, российской, башкирской литературы. Учили стихи Пушкина, Есенина, Мустая Карима, Рами Гарипова, Рашита Назара, писали друг другу на память в дневники строчки Марины Цветаевой, Беллы Ахмадуллиной. Мы то поколение, которое любило и любит читать книги. А когда ты учишься в педагогическом училище, ты еще основательно изучаешь детскую психологию, педагогику по Макаренко и Сухомлинскому. Потом еще у тебя рождаются дети, они растут, каждый день давая тебе пищу для размышления. Потом некоторые композиторы обращают внимание на твои стихи, пишут песни. Нежданно-негаданно печатают твою сказку в детском журнале «Акбузат». Да и с возрастом на маленьких детей начинаешь смотреть, как на чудо природы. Может быть, еще в макушку Аллах немножечко поцеловал. Вот это всё и привело, видимо, к этому шагу.
— Связана ли публикация книги с Годом большой и дружной семьи?
— Она связана с моей не очень большой, но очень дружной семьей, и приурочена, конечно же, к столь хорошему, знаменательному году. Стихов для детей у меня на бумаге и в компьютере на рабочем столе много. Они на разные темы, в основном для дошкольников и школьников младшего возраста. Когда наши дети выучились, встали на ноги, освободили нас от ежедневных забот, стихов стало больше. Некоторые, особо удавшиеся, я и им читала или отправляла в семейный чат для поднятия настроения. Вот и начали меня подталкивать напечатать книжку для детей. Семья — это сила. Уговорили. А название — намек для всех молодых родителей. Никому на свете не хочется быть одиноким. Какие модные веяния не отравляли бы мозг и душу современной молодежи, чайлдфри и всё такое, как бы не тяжела была жизнь, не пугала неопределенность в завтрашнем дне и т. д., ребенок не должен расти в семье один. Иначе мы дружно воспитаем общество эгоистов.
— С какой командой вы осуществили этот проект?
— Вопрос выбора команды, по-моему, даже не стоял. Это должны были быть профессионалы с большим опытом, работающие по государственным стандартам, на которых можно было положиться таким, как мы, неопытным в этом сложном деле людям — редакция детской литературы издательства «Китап». Я безмерно благодарна заместителю директора издательства Фанзилю Адельбаеву, всей детской редакции и их руководителю Альфии Телямовой, которые приняли непосредственное участие в создании книги. Не везде встретишь настолько неравнодушных, интеллигентных, заинтересованных людей. Я желаю им всех благ и успехов в их нелегком деле.
— В книге получились очень яркие иллюстрации, а кто художник?
— Искусственный интеллект под непосредственным руководством Фанзиля Каримовича. Это было очень занимательно. Страшно стало за всех художников. Я до этого была уверена, что живого человека все-таки нельзя заменить. Теперь сомневаюсь. С ИИ, может, даже легче найти общий язык, чем с живым творцом, у которого есть своя душа, свое видение мира, свои фантазии, своя настойчивость, которая обычно бывает не в твою пользу. А с ИИ просто нужен хороший «управляющий», который поставит правильные задачи и точно их сформулирует.
— Востребованы ли сегодня такие издания?
— Для думающих, воспитывающих хороших людей родителей детские книги должны быть всегда востребованы, в любом возрасте их чад. Вот их форма подачи оставляет вопросы: интересна ли детям классическая форма? Должна ли быть книга обязательно очень научной, правильной, воспитывающей? Может ли быть она просто развлекательной, зато на родном языке? Как преподносить национальную литературу, чтобы было занимательно? А насчет самих стихов я стопроцентно уверена — чем больше в детстве дети учат стихи, тем крепче их память, тем лучше они учатся в школе, им легче сдавать экзамены, у них бывает очень развита речь. Как мама, воспитавшая двоих замечательных детей, могу с уверенностью сказать: если в детстве читаете детям книги, прививаете им любовь к чтению, эта любовь их сопровождает всю жизнь, со всеми вытекающими отсюда замечательными последствиями.
Недавно побывала в Переделкино, в Подмосковье, где посетила и дачу Корнея Чуковского, стихи которого наверняка наизусть знает каждый. Очень хотелось посмотреть, где создавались такие шедевры. «Мойдодыр» написан в 1923 году, «Айболит» в 1929 году, а книги до сих пор продаются нарасхват. Чуковские и Барто могут рождаться раз в несколько столетий, но когда несколько сотен раз перепечатываются их книги, не возникает вопрос, а нужны ли детям стихи? Меняется время, технологии, люди не меняются, они также растят детей и очень хотят, чтобы они были добрыми, интеллигентными, образованными.
— Насколько интересно быть писателем?
— Этот вопрос вы задайте настоящим, матерым писателям, как ваш папа, Кадим агай Аралбаев, нашим опытным талантливым поэтессам, пишущим замечательные стихи для детей Гюзаль Ситдыковой, Гульфие Юнусовой, Фарзане Губайдуллиной. Я пишу, когда приходит вдохновение. Вот садишься, и оно само как-то через руки течет на бумагу и ладненько складывается в строчки. Потом читаешь и радуешься. А когда эту твою радость разделяет еще кто-то — это такое неописуемое чувство, что ни в сказке сказать, ни пером описать! Я первый раз такое испытала, когда Гульсум Бикбулатова вышла на сцену петь песню, которую сочинил Риф Арсланов на мои стихи «Апайыма ак сәскәләр», и весь зал с ней пел ее, знал все слова наизусть, я сидела и просто плакала. Это чувство не передать словами.
Я по роду деятельности много общаюсь с творцами и прекрасно понимаю, что легко и непринужденно будет не всегда, бывают трудности на всяком поприще. Но я встала на этот путь, попробую пройти, сколько Бог даст. Буду радоваться, плакать и смеяться, открывать мир заново вместе с детьми. А если не получится, значит не будет причин для сожалений, что не попробовала. В любом случае останусь верна основному девизу своей жизни: «Живи, люби, твори!»
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Книга «Подарите братика» уже вызвала большой резонанс. Своими отзывами с «Башинформом» поделились первые читатели. Одна из них — учительница автора из Салаватского педагогического училища, преподаватель башкирского языка и литературы, ветеран педагогического труда Фруза Хабибуллина.
— Эта книга — редкий случай, когда форма коротких стишков идеально попадает в мышление ребенка, - поделилась Фруза Ягафаровна. - Стихотворения выдержаны в безупречном тоне. Героем книги является реальный малыш со своей честной логикой. Увлекательные стихи для детей младшего возраста — прекрасное пособие для развития воображения, речи и эмоционального интеллекта ребенка. Стихотворения автора близки малышам по теме, легко запоминаются, имеют четкий размер, отображают детское восприятие предметов, например, как скачет мяч, как скрипит снег под ногами.
Педагог отметила, что короткие стихи — идеальный выбор для совместного чтения перед сном или первого самостоятельного чтения ребенком 4-6 лет.
- Стихи воспитывают любовь к семье, родителям, Родине, животным, друзьям, учат быть внимательными друзьями, воспитывают трудолюбие. Автор сборника Миляуша Галиева — выпускница Салаватского педагогического училища, ныне колледжа, самая одаренная студентка. За время обучения серьезно увлекалась поэзией, была победителем различных поэтических конкурсов, олимпиад. Именно эти победы дали возможность стать студенткой Башкирского государственного университета без вступительных испытаний. Данный сборник является очередным этапом творчества Миляуши Галиевой, яркий мостик, связывающий взрослых и детей, - говорит Фруза Ягафаровна.
Писательница Фарзана Губайдуллина отметила, что книга стала ценным подарком для маленьких читателей.
— У меня в руках маленькая книжечка Миляуши Галиевой, предназначенная для самых маленьких. В ее содержание вместился весь Башкортостан. Вот на флаге — голубое ясное небо, зеленые лесные опушки, белые чистые родники, реки и озера. Уважение к бабушкам, восхищение пчелами, дружными семьями — здесь есть всё, стихи поют, быстро запоминаются, раскрывают мир детства, автор разговаривает с малышами на их языке. Это очень хороший подарок для самых маленьких!
Известная башкирская писательница Гульсира Гизатуллина отметила, что стихи для детей должны быть искренними и простыми.
— Стихи должны быть близки к жизни самого ребенка. Дети рассуждают не словами, а картинками, поэтому каждая строфа должна быть яркой, кадры должны чередоваться, как в кино. Ребенка привлекает движение, поэтому нужно больше работать с глаголами. При этом Добро должно увлекать ребенка, а не надоедать. От всей души поздравляю и автора, и читателей. Родилась красивая, поучительная и полезная книга!
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