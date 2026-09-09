В Башкирии запустили флешмоб, посвященный Дню курая

- В нашем народе бережно хранятся сотни мелодий и песен, дошедших до нас от предков. Это наше великое культурное достояние. 110 из этих жемчужин музыкального наследия включены в положение республиканских конкурсов — так среди профессиональных кураистов создана уникальная система. Именно этим 110 мелодиям мы посвящаем нашу масштабную эстафету. Мы хотим не просто сыграть эти напевы, но и напомнить каждому об их красоте и глубине, - рассказали организаторы эстафеты-флешмоба.

Эстафету начал кураист Динар Абдуллин из Стерлитамака. Каждый участник играет одну мелодию строго по списку (например: первый кураист исполняет «Азамат») и передает эстафету следующему мастеру. Так, звено за звеном, единой музыкальной нитью свяжутся все 110 композиций.

Участники размещают записи в интернете, объединяя слушателей со всей республики и за ее пределами.

Напомним, 10 октября 2025 года в Башкирии впервые отметили День курая.