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22:04 (UTC+5), 09 Сентября 2026

Народный артист Башкирии поощрен благодарностью Министра культуры России

Фото: Личный архив | предоставлено "Башинформу"

Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова поощрила известного музыканта, певца и актера, директора Городского культурно-досугового центра, народного артиста Башкортостана Расуля Карабулатова Благодарностью.

Ведомственную награду сопровождает формулировка «За большой вклад в развитие культуры, многолетнюю плодотворную работу».

личный архив предоставлено Башинформу
Фото: личный архив | предоставлено Башинформу
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Расуль Карабулатов снискал популярность как солист фольклорно-эстрадной группы «Каравансарай» и актер театра и кино. Одной из вершин творчества стал образ Салавата в одноименном спектакле по трагедии Мустая Карима в Национальном молодежном театре имени Мустая Карима. Актер запомнился яркими ролями в фильмах киностудии «Башкортостан» - Курамши в картине «Седьмое лето Сюмбель», Марагима - в «Долгое-долгое детство». Гастролировал по России и за рубежом.

В 2006–2007 годах, в период подготовки к 450-летию вхождения Башкирии в состав России, работал директором строящегося объекта «Дом Дружбы», впоследствии переименованного в Конгресс-холл. В 2011 году был назначен директором Башкирской государственной филармонии имени Хусаина Ахметова. В начале 2014 года, в период подготовки к проведению мероприятий ШОС и БРИКС, был вновь назначен директором Конгресс-холла. С 2017 года по настоящее время работает директором Городского культурно-досугового центра города Уфы.

Расуль Карабулатов — народный артист Башкортостана, лауреат Государственной молодежной премии им. Шайхзады Бабича, кавалер ордена Салавата Юлаева. Член Общественного совета МВД России по Республике Башкортостан и Общественного Совета при Министерстве культуры Республики Башкортостан.

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