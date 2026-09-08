В Москве на Дне языков народов РФ прозвучал башкирский эпос «Урал-батыр»

Республику Башкортостан на федеральной площадке представил народный артист РФ и РБ, ведущий актёр Башкирского государственного академического театра драмы имени Мажита Гафури Хурматулла Утяшев.

Через художественное слово участники ознакомили зрителей с произведениями отечественной литературы на языках народов России. В программе «Литературный экспресс России: путешествие к истокам слова» представители разных регионов читали произведения национальной литературы на родных языках, раскрывая их самобытность и культурное многообразие России.

Хурматулла Утяшев представил башкирскую литературу на примере башкирского эпоса «Урал-батыр» — одного из важнейших памятников башкирского устного народного творчества.

— Сегодня, 8 сентября, День языков народов России отмечается впервые. На встрече я рассказал о том внимании, которое уделяется родным языкам в Башкортостане, о Дне эпоса «Урал-батыр», Международном диктанте по башкирскому языку и Дне национального костюма. Особое внимание уделил нашему великому наследию — эпосу «Урал-батыр», который сегодня изучают на международном уровне и исполняют наизусть на разных языках. Рассказал и о том, что в нашем театре поставлен спектакль по эпосу «Урал-батыр». Убеждён, что изучение и любовь к родному языку начинаются прежде всего в семье. Именно этой теме посвящён один из проектов нашего театра: мы сняли серию видеороликов о родном языке и семейных ценностях, которые уже набрали более четырех миллионов просмотров. Этот проект мы осуществили на грант Главы Республики Башкортостан. Для нас важно, чтобы родной язык жил не только на сцене или в книгах, а звучал в каждой семье и передавался от поколения к поколению, — рассказал Хурматулла Утяшев.

Участников мероприятия приветствовала советник Президента Российской Федерации Елена Ямпольская.

В литературной программе также приняли участие известные артисты и представители национальных театров страны. Народный артист России, ведущий актёр Театра имени Евгения Вахтангова Евгений Князев обратился к творчеству Александра Пушкина. Татарстан представил заслуженный и народный артист Республики Татарстан Искандер Хайруллин, прочитавший отрывок из стихотворения Габдуллы Тукая «Пар ат» на татарском языке. Из Республики Саха (Якутия) в программе участвовала актриса Театра Олонхо Анастасия Алексеева, исполнившая отрывок из олонхо «Нюргун Боотур» на якутском языке.

К программе присоединились и известные российские артисты Екатерина Гусева и Дмитрий Харатьян, выступившие с чтением стихотворных произведений.

День языков народов России призван подчеркнуть языковое многообразие страны, способствовать сохранению и развитию языков народов Российской Федерации и укреплению интереса к национальному литературному наследию. Мероприятие было организовано Российским обществом «Знание».