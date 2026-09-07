6 сентября ушел из жизни заслуженный работник культуры Республики Башкортостан, руководитель образцового и народного театра сельского Дома культуры с. Юлдашево Учалинского района Нагим Гайнуллович Аллаяров.



За годы своей деятельности Нагим Аллаяров внес неоценимый вклад в развитие театрального движения и сохранение культурных традиций Учалинского района, сообщает пресс-служба РЦНТ.

Нагим Гайнуллович был мастером своего дела, его спектакли всегда находили отклик в сердцах зрителей. Его талант украшал каждое районное мероприятие, а режиссерское видение превращало каждую постановку в подлинное событие.



«Башинформ» выражает искренние соболезнования родным и близким покойного.