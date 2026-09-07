Башкирская певица Диляра Идрисова спела в балете «Игрок»

Роман Федора Достоевского впервые получил хореографическое воплощение. Два премьерных показа прошли при полном аншлаге.
В спектакле приняла участие народная артистка Башкортостана, лауреат Российской Национальной театральной премии «Золотая Маска», лауреат Национальной оперной премии «Онегин», международных, всероссийских и республиканских конкурсов, Артист «Радио России», сопрано Диляра Идрисова. Ее выступление стало одним из ярких акцентов постановки, объединившей академическую хореографию, современную пластику и живое музыкальное сопровождение.
Премьера открыла шестой театральный сезон Севастопольского театра и стала первой балетной премьерой сезона 2026/2027 в России. Хореограф Джон Пол Кук, обратившись к одному из самых драматичных произведений Достоевского, для каждого персонажа разработал индивидуальный язык тела.
Музыкальную основу балета составили произведения европейских композиторов XVII–XVIII веков.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.