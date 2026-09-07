Вторник, 8 Сентября 2026
Уфа
+15 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Культура
23:05 (UTC+5), 07 Сентября 2026

Башкирская певица Диляра Идрисова спела в балете «Игрок»

Как сообщает пресс-служба минкультуры республики, на Большой сцене Новосибирского академического театра оперы и балета прошла премьера балета «Игрок» Севастопольского театра оперы и балета, художественным руководителем которого является народный артист России и Башкортостана Ильдар Абдразаков.

Фото: Юлия Михеева | Пресс-служба театра
Лейла Аралбаева

Роман Федора Достоевского впервые получил хореографическое воплощение. Два премьерных показа прошли при полном аншлаге.

В спектакле приняла участие народная артистка Башкортостана, лауреат Российской Национальной театральной премии «Золотая Маска», лауреат Национальной оперной премии «Онегин», международных, всероссийских и республиканских конкурсов, Артист «Радио России», сопрано Диляра Идрисова. Ее выступление стало одним из ярких акцентов постановки, объединившей академическую хореографию, современную пластику и живое музыкальное сопровождение.

Премьера открыла шестой театральный сезон Севастопольского театра и стала первой балетной премьерой сезона 2026/2027 в России. Хореограф Джон Пол Кук, обратившись к одному из самых драматичных произведений Достоевского, для каждого персонажа разработал индивидуальный язык тела.

Музыкальную основу балета составили произведения европейских композиторов XVII–XVIII веков.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru