В Уфе ушёл из жизни театральный деятель Александр Осипов

«Уход из жизни Александра Николаевича Осипова — тяжёлая утрата для всей культурной общественности Башкортостана. Более четверти века его жизнь была безраздельно посвящена служению театральному искусству, воспитанию зрителя и укреплению культурных связей нашей республики», — отметили в минкультуры республики.

Александр Николаевич начал свой профессиональный путь в Башкирском государственном театре оперы и балета, где в течение многих лет работал администратором, а затем заместителем директора по организации зрителей. Именно там сформировался его уникальный организаторский талант, умение с высочайшей ответственностью подходить к решению самых сложных задач. Под его руководством проходили масштабные гастроли театра по стране и за рубежом. Коллеги до сих пор вспоминают тот уровень профессионализма, с которым Осипов справлялся с огромным объёмом работы, заботясь о каждом артисте.

В 1998 года Александр Николаевич связал свою судьбу с Башкирским государственным театром кукол. За четверть века работы в театре он совершил настоящий прорыв в организации зрительской аудитории. Разработанная при его участии программа по работе со зрителями позволила не только значительно расширить аудиторию, но и превратить театр кукол в один из самых посещаемых театров республики. Он внёс колоссальный вклад в развитие гастрольной деятельности театра, вовлекая в орбиту его творческой жизни практически все города и районы Башкортостана. Выстроенная им система взаимодействия с районными отделами культуры, домами культуры, школами и детскими садами стала образцом эффективной работы для всего театрального сообщества региона. Благодаря его дипломатичности, дальновидности и умению выстраивать долгосрочные взаимовыгодные отношения обменные гастроли с театрами многих городов России стали доброй традицией.

Александра Николаевича отличали глубокая внутренняя культура, интеллигентность, широкая эрудиция, блестящее чувство юмора. Коллеги ценили его за мудрость, справедливость, умение в любой, даже самой сложной ситуации найти единственно верное решение.

Александр Николаевич нёс воинскую службу в Афганистане, пройдя через тяжелейшие испытания. Боевое братство высоко оценило его мужество, отметив один из его поступков медалью. Эта стойкость, внутренняя сила и несгибаемость характера всегда чувствовались в нём и проявлялись в работе.

Вклад Александра Николаевича Осипова в развитие театрального искусства Республики Башкортостан отмечен высокими званиями — заслуженный работник культуры Республики Башкортостан и заслуженный работник культуры Российской Федерации. Но главная его награда — это благодарная память зрителей, любовь и уважение коллег, сотни маленьких зрителей, для которых театр кукол стал родным именно благодаря его титаническому труду.

«Башинформ» выражает глубокие и искренние соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Александра Николаевича Осипова.