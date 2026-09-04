Пятница, 4 Сентября 2026
Уфа
+19 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Культура
15:47 (UTC+5), 04 Сентября 2026

В Уфе утвердили границы территории Дома при Кресто-Воздвиженской церкви

Фото: Илья Мухутдинов | 2gis.ru
Лейла Аралбаева
Прослушать статью:

В Башкирии утвердили границы и режим использования территории выявленного объекта культурного наследия «Дом при Кресто-Воздвиженской церкви». Памятник расположен в Уфе на улице Лесопильной, 4 (Стрелочная, 16). Соответствующий приказ издали в Башкультнаследии. 

Сегодня здание принадлежит Уфимской епархии: в нем размещаются иконописная мастерская, православная библиотека и формируется епархиальный музей. 

Как рассказали в пресс-службе ведомства, двухэтажный каменный дом на пригорке рядом с Крестовоздвиженским храмом был построен в 1890-х годах. 17 февраля 1902 года в нем открылось первое и единственное в Уфимской губернии училище для глухонемых детей. Это была инициатива протоиерея Николая Алексеевича Котельникова, первого настоятеля Крестовоздвиженской церкви. У отца Николая рос глухонемой сын, и это личное горе подтолкнуло его к созданию учебного заведения, где детей, лишенных слуха и речи, обучали грамоте и ремёслам – живописному, столярному, токарному, сапожному для мальчиков и рукоделию для девочек. 18 августа того же года состоялось торжественное освящение здания Братством Воскресения Христова, в котором разместилось училище. Училище принимало детей от 7 до 12 лет всех сословий и вероисповеданий, дети несостоятельных родителей обучались бесплатно.

В годы Первой мировой войны в здании размещался лазарет для раненых воинов. В советское время училище у церкви забрали, а в самом храме одно время был склад минеральных удобрений и общежитие для затопленцев Нижегородки. Богослужения возобновились в 1942 году, в разгар Великой Отечественной войны. 

Сама Крестовоздвиженская церковь (ул. Лесопильная, 2) была заложена 1 сентября 1892 года купцом Трофимом Козловым на собственные средства и освящена меньше чем через год – 22 августа 1893 года. 

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73‑ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», территория объекта культурного наследия включает не только земельный участок, непосредственно занятый памятником, но и прилегающие земли, исторически и функционально связанные с ним и являющиеся его неотъемлемой частью. Границы территории определяются на основании архивных документов, в том числе исторических поземельных планов, и научных исследований с учётом степени сохранности объекта и этапов его развития. Для выявленных объектов культурного наследия, к которым относится дом на Лесопильной, границы утверждаются актом исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации.

Установление границ территории имеет существенное правоприменительное значение:

  • обеспечивает правовую определённость режима охраны объекта, исключая неоднозначное толкование ограничений для правообладателей и контролирующих органов;
  • служит основанием для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости и правила землепользования и застройки, обеспечивая публичную доступность информации об ограничениях;
  • закрепляет перечень допустимых и запрещённых видов деятельности, тем самым минимизируя риски повреждения или утраты историко‑культурной ценности объекта.

Режим использования территории представляет собой нормативно установленный перечень ограничений и требований к осуществлению деятельности в границах объекта культурного наследия. В пределах утвержденных границ:

  • запрещается новое капитальное строительство, а также увеличение объёмно‑пространственных характеристик существующих объектов капитального строительства;
  • любые земляные, строительные, мелиоративные и иные работы допускаются исключительно в целях сохранения объекта культурного наследия либо его историко‑градостроительной среды и только при наличии согласования с уполномоченным органом охраны;
  • разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить его функционирование в современных условиях.

Объект имеет статус выявленного объекта культурного наследия – промежуточный правовой статус, предусматривающий меры государственной охраны до принятия решения о включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ. Утверждение границ территории и установление режима ее использования является необходимым элементом правового регулирования охраны памятника: с момента вступления приказа в силу любые работы в границах территории подлежат обязательному согласованию с Башкультнаследием.

Таким образом, принятие указанного нормативного акта обеспечивает адресную и научно обоснованную охрану объекта, фиксирует пределы охраняемой территории и исчерпывающий перечень требований к ее использованию, что соответствует целям федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru