В Уфе утвердили границы территории Дома при Кресто-Воздвиженской церкви

В Башкирии утвердили границы и режим использования территории выявленного объекта культурного наследия «Дом при Кресто-Воздвиженской церкви». Памятник расположен в Уфе на улице Лесопильной, 4 (Стрелочная, 16). Соответствующий приказ издали в Башкультнаследии.

Сегодня здание принадлежит Уфимской епархии: в нем размещаются иконописная мастерская, православная библиотека и формируется епархиальный музей.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, двухэтажный каменный дом на пригорке рядом с Крестовоздвиженским храмом был построен в 1890-х годах. 17 февраля 1902 года в нем открылось первое и единственное в Уфимской губернии училище для глухонемых детей. Это была инициатива протоиерея Николая Алексеевича Котельникова, первого настоятеля Крестовоздвиженской церкви. У отца Николая рос глухонемой сын, и это личное горе подтолкнуло его к созданию учебного заведения, где детей, лишенных слуха и речи, обучали грамоте и ремёслам – живописному, столярному, токарному, сапожному для мальчиков и рукоделию для девочек. 18 августа того же года состоялось торжественное освящение здания Братством Воскресения Христова, в котором разместилось училище. Училище принимало детей от 7 до 12 лет всех сословий и вероисповеданий, дети несостоятельных родителей обучались бесплатно.

В годы Первой мировой войны в здании размещался лазарет для раненых воинов. В советское время училище у церкви забрали, а в самом храме одно время был склад минеральных удобрений и общежитие для затопленцев Нижегородки. Богослужения возобновились в 1942 году, в разгар Великой Отечественной войны.

Сама Крестовоздвиженская церковь (ул. Лесопильная, 2) была заложена 1 сентября 1892 года купцом Трофимом Козловым на собственные средства и освящена меньше чем через год – 22 августа 1893 года.

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73‑ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», территория объекта культурного наследия включает не только земельный участок, непосредственно занятый памятником, но и прилегающие земли, исторически и функционально связанные с ним и являющиеся его неотъемлемой частью. Границы территории определяются на основании архивных документов, в том числе исторических поземельных планов, и научных исследований с учётом степени сохранности объекта и этапов его развития. Для выявленных объектов культурного наследия, к которым относится дом на Лесопильной, границы утверждаются актом исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации.

Установление границ территории имеет существенное правоприменительное значение:

обеспечивает правовую определённость режима охраны объекта, исключая неоднозначное толкование ограничений для правообладателей и контролирующих органов;

служит основанием для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости и правила землепользования и застройки, обеспечивая публичную доступность информации об ограничениях;

закрепляет перечень допустимых и запрещённых видов деятельности, тем самым минимизируя риски повреждения или утраты историко‑культурной ценности объекта.

Режим использования территории представляет собой нормативно установленный перечень ограничений и требований к осуществлению деятельности в границах объекта культурного наследия. В пределах утвержденных границ:

запрещается новое капитальное строительство, а также увеличение объёмно‑пространственных характеристик существующих объектов капитального строительства;

любые земляные, строительные, мелиоративные и иные работы допускаются исключительно в целях сохранения объекта культурного наследия либо его историко‑градостроительной среды и только при наличии согласования с уполномоченным органом охраны;

разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить его функционирование в современных условиях.

Объект имеет статус выявленного объекта культурного наследия – промежуточный правовой статус, предусматривающий меры государственной охраны до принятия решения о включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ. Утверждение границ территории и установление режима ее использования является необходимым элементом правового регулирования охраны памятника: с момента вступления приказа в силу любые работы в границах территории подлежат обязательному согласованию с Башкультнаследием.

Таким образом, принятие указанного нормативного акта обеспечивает адресную и научно обоснованную охрану объекта, фиксирует пределы охраняемой территории и исчерпывающий перечень требований к ее использованию, что соответствует целям федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».