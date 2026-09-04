Башкирия примет участие в форуме детских школ искусств ПФО

В этом масштабном мероприятии примут участие руководители и преподаватели ведущих школ искусств республики, а также представители профессиональных образовательных учреждений. Среди участников делегации — директора ведущих детских школ искусств Уфы, Салавата, Кумертау, Сибая, Ишимбая, Дюртюлей, Октябрьского, руководители Уфимского училища искусств, Салаватского музыкального колледжа и Башкирского хореографического колледжа имени Рудольфа Нуреева. География делегации охватывает практически всю республику: от городов до районов — Мишкинского, Кугарчинского, Мелеузовского.

Как рассказали в пресс-службе минкультуры, участников конференции-форума ждет насыщенная деловая программа, включающая пленарное заседание, тематические секции и стратегические сессии. В центре обсуждения — ключевые вопросы развития региональных систем ДШИ: поддержка одаренных детей, кадровое обеспечение отрасли, сохранение и развитие эффективных методик обучения в области искусств. В работе примут участие не только руководители и преподаватели школ искусств, но и представители региональных методических центров и исполнительных органов субъектов ПФО в сфере культуры.

Помимо деловой части, для гостей форума подготовлена обширная культурная программа: выставки, экскурсии по достопримечательностям Йошкар-Олы, а также большой концерт всемарийских творческих коллективов на сцене Марийского государственного академического театра оперы и балета им. Э. Сапаева. Участники также смогут посетить детские школы искусств и учреждения культуры Республики Марий Эл, чтобы познакомиться с лучшими региональными практиками.

«Для делегации Башкортостана участие в форуме — это возможность представить опыт республики, обменяться лучшими методиками обучения и обсудить новые подходы к развитию художественного образования. В последние годы Башкортостан активно модернизирует систему дополнительного образования в сфере культуры: открываются новые направления, обновляется материально-техническая база, внедряются инновационные программы. Опыт республики в этом направлении будет представлен на площадках форума», — пояснила «Башинформу» пресс-секретарь минкультуры Лариса Сакаева.

Поддержка ДШИ остается одним из приоритетных направлений работы в России. Почти за 7 лет реализации национальных проектов «Культура» и «Семья» более чем в 2 тысячи школ из 87 субъектов страны было поставлено современное оборудование и музыкальные инструменты. Всего в Башкирии действует более 100 детских школ искусств, где занимаются юные музыканты, художники и танцоры.