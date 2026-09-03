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10:35 (UTC+5), 03 Сентября 2026

Башкирский режиссер снял фильм с бюджетом около 100 млн рублей

Художественный фильм «Почтальон Победы» (16+) — совместный проект России, Белоруссии и Казахстана. Закрытые показы состоялись в Москве и Алматы. Картина выходит в прокат с 3 сентября в странах СНГ.

Фото: кадр из фильма | телеграм-канал Айнура Аскарова
Лейла Аралбаева
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Режиссер фильма «Почтальон Победы» — башкирский режиссер Айнур Аскаров («Из Уфы с любовью», «Отряд Таганок», «Буран», «Семья года», «Помилование»).

Как сообщает ТАСС, бюджет масштабного проекта составил около 100 млн рублей. Большая часть средств вложена Казахстаном, поделился генеральный продюсер и идейный вдохновитель проекта — председатель правления Лиги кинематографистов Казахстана Айдар Баталов.

«[Бюджет фильма] около 100 млн рублей. Это казахстанские деньги с поддержкой частного бизнеса, и с небольшой поддержкой из России. Большая часть бюджета — казахская», — цитирует ТАСС Айдара Баталова.

Съемки фильма «Почтальон Победы» стартовали в конце 2025 года. В основе сценария — история 18-летнего почтальона, оказавшегося на передовой и совершающего подвиг по зову сердца. Главную роль исполняет казахстанский актер Алихан Нуржауов.

Съёмки фильма проходили в Беларуси, недалеко от Минска, где в живописных лесах и болотах до сих пор ощущается дыхание истории. Именно на этих землях в годы Великой Отечественной войны шли ожесточённые бои и действовали партизанские отряды. В фильме задействованы актеры из трех стран, включая Юлию Лазовскую, Василия Копейкина и Константина Адаева.

Ранее «Башинформ» сообщал, что фильм начал создаваться к 80-летию Великой Победы. Жанр картины — военная драма с элементами исторического реализма.

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