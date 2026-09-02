В Уфе привели пример успешной реставрации здания исторической хлебопекарни

Башкультнаследие поделилось практикой успешной реставрации объектов культурного наследия на примере Образцовой хлебопекарни Егоршина, расположенной в Уфе по улице Красина, 46.

Здание построили ориентировочно в 1908–1911 годах, оно является примером краснокирпичного стиля начала XX века. Усадьбу с пекарней арендовал Николай Егоршин, купец первой гильдии. На восточном фасаде сохранилась историческая надпись: «Образцовая хлебопекарня Николая Даниловича Егоршина», она стала ключевым ориентиром при реставрации.

В 1950–1960‑е годы в здании были коммунальные квартиры, позже – склад ЖЭУ‑11. К 2010‑м годам объект оказался заброшен: окна заложили кирпичом, кладка разрушалась, обрушился деревянный пристрой.

Реставрация шла в 2018-2020 годах. Работы велись строго по методике сохранения подлинных материалов и форм.

Ключевые принципы проделанной работы:

1. Минимум вмешательства. Новые элементы делали максимально нейтральными, чтобы не спорить с исторической архитектурой.

2. Использование аутентичных материалов и приёмов. Там, где это возможно, сохраняли и повторно применяли старый кирпич, раскрывали и фиксировали следы прежних решений.

3. Функциональная адаптация. Пространство перепроектировали так, чтобы оно отвечало современным требованиям безопасности и комфорта, но при этом сохраняло связь с историей здания.

Сегодня Образцовая хлебопекарня снова выполняет близкую к исторической функцию: на первом этаже работает пекарня, на втором – кафе. Пространство спроектировано так, что архитектура становится частью атмосферы: открытая кладка, элементы промышленного стиля, историческая вывеска. Реставрация 2018-2020 годов показала, что бережное отношение к подлинным деталям и продуманная адаптация под современные нужды позволяют зданию оставаться частью городской среды, а не превращаться в застывший экспонат.