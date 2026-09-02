Госоркестр Башкирии открыл юбилейный сезон премьерой

Госоркестр Башкортостана стал одним из немногих академических коллективов, которым исполнены все девять симфоний великого австрийского композитора.
«Симфонии Брукнера — это звучащие соборы. В них запечатлена вся красота мироздания, и даже нам, музыкантам, подчас сложно понять, какие грандиозные концепции таятся в его произведениях. Но благодаря эмоциональному контакту с музыкантами оркестра, многое удается с полуслова, тем более что у нас большой опыт исполнения Брукнера: на сегодняшний день мы сыграли все его симфонии», — рассказал журналистам маэстро Дмитрий Крюков.
По словам главного дирижера оркестра Дмитрия Крюкова, симфония достаточно сложна для исполнения по причине трудных партий медных духовых инструментов. Еще одна причина — произведение является редкоисполняемым.
«Эта музыка не настолько на слуху, как Чайковский или Брамс, или обычный филармонический репертуар — симфонии Моцарта. Брукнера музыканты играют редко, обычно в первый или во второй раз, поэтому нет наслушанности и наигранности, — пояснил маэстро. — И конечно, желательно, чтобы весь оркестр чувствовал и хотел передать благоговейное состояние произведения, между дирижером и оркестром должен быть человеческий контакт, симбиоз для идеального исполнения».
Увертюра к опере «Свадьба Фигаро» и фортепианный концерт № 23 Вольфганга Амадея Моцарта были представлены оркестром под управлением народного артиста РБ Дмитрия Крюкова в первом отделении, солировала заслуженная артистка РБ Шаура Сагитова. Этот концерт для фортепиано — одно из редко исполняемых произведений композитора, в Уфе в последний раз он звучал более десяти лет назад.
«Искренне рада и благодарна оркестру за возможность участия в открытии сезона. С моим любимым Госоркестром Башкортостана мы дружим очень давно и всегда только с положительными эмоциями», – сказала Шаура Сагитова.
Слушатели были покорены блестящим исполнением оркестра и солистки настолько, что не отпускали пианистку со сцены, пока она не исполнила бис: один из ноктюрнов Фредерика Шопена стал настоящим подарком для гостей музыкального вечера.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.