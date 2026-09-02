Госоркестр Башкирии открыл юбилейный сезон премьерой

Госоркестр Башкортостана стал одним из немногих академических коллективов, которым исполнены все девять симфоний великого австрийского композитора.

«Симфонии Брукнера — это звучащие соборы. В них запечатлена вся красота мироздания, и даже нам, музыкантам, подчас сложно понять, какие грандиозные концепции таятся в его произведениях. Но благодаря эмоциональному контакту с музыкантами оркестра, многое удается с полуслова, тем более что у нас большой опыт исполнения Брукнера: на сегодняшний день мы сыграли все его симфонии», — рассказал журналистам маэстро Дмитрий Крюков.

По словам главного дирижера оркестра Дмитрия Крюкова, симфония достаточно сложна для исполнения по причине трудных партий медных духовых инструментов. Еще одна причина — произведение является редкоисполняемым.

«Эта музыка не настолько на слуху, как Чайковский или Брамс, или обычный филармонический репертуар — симфонии Моцарта. Брукнера музыканты играют редко, обычно в первый или во второй раз, поэтому нет наслушанности и наигранности, — пояснил маэстро. — И конечно, желательно, чтобы весь оркестр чувствовал и хотел передать благоговейное состояние произведения, между дирижером и оркестром должен быть человеческий контакт, симбиоз для идеального исполнения».

Увертюра к опере «Свадьба Фигаро» и фортепианный концерт № 23 Вольфганга Амадея Моцарта были представлены оркестром под управлением народного артиста РБ Дмитрия Крюкова в первом отделении, солировала заслуженная артистка РБ Шаура Сагитова. Этот концерт для фортепиано — одно из редко исполняемых произведений композитора, в Уфе в последний раз он звучал более десяти лет назад.

«Искренне рада и благодарна оркестру за возможность участия в открытии сезона. С моим любимым Госоркестром Башкортостана мы дружим очень давно и всегда только с положительными эмоциями», – сказала Шаура Сагитова.

Слушатели были покорены блестящим исполнением оркестра и солистки настолько, что не отпускали пианистку со сцены, пока она не исполнила бис: один из ноктюрнов Фредерика Шопена стал настоящим подарком для гостей музыкального вечера.