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15:49 (UTC+5), 28 Августа 2026

В Уфе записали Аудиоантологию башкирской хоровой музыки 

Проект осуществила Государственная академическая хоровая капелла Республики Башкортостан имени Тагира Сайфуллина под руководством художественного руководителя и главного дирижера коллектива – заслуженного деятеля искусств РБ Алсу Хасбиуллиной.

Фото: Назгуль Ишбердина | пресс-служба Башгосфилармонии
Лейла Аралбаева
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Работа над проектом «Аудиоантология башкирской хоровой музыки» шла два года.

Стартовал проект 17 октября 2024 года. Были тщательно отобраны сочинения, созданные в период – от 1940-х годов до наших дней.

«26 августа мы записали заключительное произведение для нашей аудиоантологии, – рассказывает Алсу Афгановна. – Процесс длился ровно 2 сезона: плотная занятость капеллы, нашего звукорежиссера и помещения, в котором осуществлялась запись – Колонного зала филармонии, а также сама кропотливая работа при записи потребовали такого количества времени. Всего мы записали 40 произведений – авторских сочинений башкирских композиторов и обработок народных песен.

Символичным оказалось то, что в заключение процесса мы записываем произведение Шамиля Ибрагимова на слова Якуба Кулмыя «Уралым», о котором в 1964 году, находясь в Уфе, высоко отозвался выдающийся отечественный композитор Дмитрий Шостакович. В те дни он горячо поддержал идею создания в республике Башкирской хоровой капеллы!»

Материалы аудиозаписей на следующем этапе создания антологии сведет звукорежиссер Арина Бикулова, которая в течение двух лет плотно сотрудничала с коллективом, осуществляла записи композиций.

«Выбирали помещение для создания антологии из трех вариантов – Шаляпинский зал института искусств, зал Уфимского училища искусств и Колонный зал (фойе Большого зала). Остановились на «родном» – Колонном. В нем максимально длинный отзвук, но он не мешает должному восприятию музыки», – поделилась профессиональными секретами Арина Бикулова.  

Публикация аудиоантологии станет приношением Башкирской хоровой капеллы своему основателю – Тагиру Сергеевичу Сайфуллину, 95-летие со дня рождения которого будет отмечаться в 2027 году.

Ранее мы писали, что в Уфе рок-группа «Бурелар» спела свои хиты с Хоровой капеллой.

Назгуль Ишбердина пресс-служба Башгосфилармонии
Назгуль Ишбердина пресс-служба Башгосфилармонии
Назгуль Ишбердина пресс-служба Башгосфилармонии
Фото: Назгуль Ишбердина | пресс-служба Башгосфилармонии
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