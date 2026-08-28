В Уфе записали Аудиоантологию башкирской хоровой музыки 

Работа над проектом «Аудиоантология башкирской хоровой музыки» шла два года.
Стартовал проект 17 октября 2024 года. Были тщательно отобраны сочинения, созданные в период – от 1940-х годов до наших дней.
«26 августа мы записали заключительное произведение для нашей аудиоантологии, – рассказывает Алсу Афгановна. – Процесс длился ровно 2 сезона: плотная занятость капеллы, нашего звукорежиссера и помещения, в котором осуществлялась запись – Колонного зала филармонии, а также сама кропотливая работа при записи потребовали такого количества времени. Всего мы записали 40 произведений – авторских сочинений башкирских композиторов и обработок народных песен.
Символичным оказалось то, что в заключение процесса мы записываем произведение Шамиля Ибрагимова на слова Якуба Кулмыя «Уралым», о котором в 1964 году, находясь в Уфе, высоко отозвался выдающийся отечественный композитор Дмитрий Шостакович. В те дни он горячо поддержал идею создания в республике Башкирской хоровой капеллы!»
Материалы аудиозаписей на следующем этапе создания антологии сведет звукорежиссер Арина Бикулова, которая в течение двух лет плотно сотрудничала с коллективом, осуществляла записи композиций.
«Выбирали помещение для создания антологии из трех вариантов – Шаляпинский зал института искусств, зал Уфимского училища искусств и Колонный зал (фойе Большого зала). Остановились на «родном» – Колонном. В нем максимально длинный отзвук, но он не мешает должному восприятию музыки», – поделилась профессиональными секретами Арина Бикулова.
Публикация аудиоантологии станет приношением Башкирской хоровой капеллы своему основателю – Тагиру Сергеевичу Сайфуллину, 95-летие со дня рождения которого будет отмечаться в 2027 году.
Ранее мы писали, что в Уфе рок-группа «Бурелар» спела свои хиты с Хоровой капеллой.
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