В Уфе ушла из жизни певица, народная артистка Башкирии Ляля Ахметзянова

В Уфе ушла из жизни оперная певица, народная артистка БАССР Ляля Ахметзянова (Орфеева).

Ляля Габдулловна Ахметзянова родилась в Уфе. В 1978 году окончила Уфимский государственный институт искусств. В 1977–79 и в 1985–2013 годах — солистка Башкирского государственного театра оперы и балета, в 1979–85 годах — Воронежского театра оперы и балета; одновременно в 1985–89 годах преподавала в УГИИ, в 1997–2013 годах — в Уфимском училище искусств.

Как рассказали в пресс-службе театра, Ляля Ахметзянова создала образы, отличающиеся ярким драматизмом. В концертном репертуаре русская и зарубежная вокальная классика, романсы и песни башкирских и татарских композиторов. Пела в Большом театре России, Мариинском театре, Грузинском театре оперы и балета. Гастролировала по России, Германии и Индии.

«Башинформ» выражает глубокие соболезнования родным и близким Ляли Габдулловны.