Канье Уэсту предложили дать концерт в Городце

Американский хип-хоп-исполнитель Канье Уэст может дать концерт на Городецкой земле. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на заявление главы Городецкого округа Нижегородской области Александра Мудрова.

По словам руководителя муниципалитета, рэп-артиста готовы принять здесь, если у него возникнут трудности с выступлением в Санкт-Петербурге.

«Места хватит всем!», — прокомментировал Мудров в своих соцсетях.

Также Уэсту предложили выступить на нижегородской «Совкомбанк арене».

Ранее известный рэпер утешил жительницу Башкирии после расставания.