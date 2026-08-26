Канье Уэсту предложили дать концерт в Городце

Американский хип-хоп-исполнитель Канье Уэст может дать концерт на Городецкой земле. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на заявление главы Городецкого округа Нижегородской области Александра Мудрова.
По словам руководителя муниципалитета, рэп-артиста готовы принять здесь, если у него возникнут трудности с выступлением в Санкт-Петербурге.
«Места хватит всем!», — прокомментировал Мудров в своих соцсетях.
Также Уэсту предложили выступить на нижегородской «Совкомбанк арене».
Ранее известный рэпер утешил жительницу Башкирии после расставания.
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