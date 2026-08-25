В Уфе Госоркестр Башкирии открывает 35-й концертный сезон

В программе прозвучат Концерт №23 для фортепиано с оркестром и увертюра к опере «Свадьба Фигаро» Вольфганга Амадея Моцарта, а также премьера – Симфония №6 Антона Брукнера.

Фортепианный концерт №23 Моцарта часто называют свидетельством гениальности композитора: захватывающие мелодии, сложная гармония и эмоциональная глубина на протяжении сотен лет вдохновляют публику и музыкантов. Партию фортепиано уфимским слушателям представит заслуженная артистка Башкортостана Шаура Сагитова.

Превосходит время и увертюра к опере «Свадьба Фигаро»: стремительная энергия и грациозность музыки не оставляют слушателей равнодушными, по праву представляя ее одним из ярчайших произведений этого жанра в мировой музыкальной культуре.

Открытие сезона будет отмечено премьерным исполнением Симфонии №6 Антона Брукнера. Музыкальный монумент посвящён миру вокруг нас: красоте мироздания, в котором тонкая лирика переплетена с величественностью и героизмом, восхищая каждого, кто становится причастен космосу музыки выдающегося композитора, рассказали в пресс-службе оркестра.