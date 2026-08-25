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12:47 (UTC+5), 25 Августа 2026

В Уфе Госоркестр Башкирии открывает 35-й концертный сезон

1 сентября музыканты под управлением народного артиста РБ, маэстро Дмитрия Крюкова представят концерт, который станет первым в юбилейном сезоне творческого коллектива.

Фото: Артур Гильманов | пресс-служба ГАСО РБ
Лейла Аралбаева
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В программе прозвучат Концерт №23 для фортепиано с оркестром и увертюра к опере «Свадьба Фигаро» Вольфганга Амадея Моцарта, а также премьера – Симфония №6 Антона Брукнера.

Фортепианный концерт №23 Моцарта часто называют свидетельством гениальности композитора: захватывающие мелодии, сложная гармония и эмоциональная глубина на протяжении сотен лет вдохновляют публику и музыкантов. Партию фортепиано уфимским слушателям представит заслуженная артистка Башкортостана Шаура Сагитова.

Превосходит время и увертюра к опере «Свадьба Фигаро»: стремительная энергия и грациозность музыки не оставляют слушателей равнодушными, по праву представляя ее одним из ярчайших произведений этого жанра в мировой музыкальной культуре.

Открытие сезона будет отмечено премьерным исполнением Симфонии №6 Антона Брукнера. Музыкальный монумент посвящён миру вокруг нас: красоте мироздания, в котором тонкая лирика переплетена с величественностью и героизмом, восхищая каждого, кто становится причастен космосу музыки выдающегося композитора, рассказали в пресс-службе оркестра.

личный архив Шауры Сагитовой пресс-служба ГАСО РБ
Артур Гильманов пресс-служба ГАСО РБ
Фото: личный архив Шауры Сагитовой | пресс-служба ГАСО РБ
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