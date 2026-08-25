В Башкирии объявили сбор средств на реабилитацию популярного артиста

Рамиль Парижович перенес инсульт и серию сложных операций. По словам друзей, у него частичный паралич левых конечностей. Благодаря усилиям врачей его состояние на сегодняшний день стабильное, но предстоит долгая и серьезная реабилитация для восстановления двигательных функций и профилактики повторного инсульта.

«Рамиль Туйсин — не просто народный артист с уникальным, неповторимым тембром голоса. Он энтузиаст, который собирает, изучает и возвращает обратно в народ самобытную музыкальную культуру нашего края. Исполняя народные песни, он всегда аккомпанирует себе на гармони, баяне, курае или фортепиано, вдохновляя и вызывая в своих слушателях глубокие эмоциональные переживания и патриотические чувства. Теперь же ему самому нужна наша помощь и поддержка, чтобы вернуться к полноценной жизни и продолжать радовать нас своим творчеством», — написал его друг и коллега Ильяс Сафин.

«Башинформ» неоднократно писал о творчестве артиста. Рамиль Туйсин – автор аудиопроекта «100 башкирских народных песен», который презентовали в 2018 году. По версии радио «Юлдаш» в 2024 году он был признан лучшим композитором-песенником. Также мы сообщали о том, что Рамиль Туйсин является автором гимна башкирской лошади.

Друзья артиста отмечают, что нужна своевременная качественная реабилитация в хороших специализированных клиниках, важны любая помощь и любое участие.