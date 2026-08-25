В Башкирии объявили сбор средств на реабилитацию популярного артиста

Рамиль Парижович перенес инсульт и серию сложных операций. По словам друзей, у него частичный паралич левых конечностей. Благодаря усилиям врачей его состояние на сегодняшний день стабильное, но предстоит долгая и серьезная реабилитация для восстановления двигательных функций и профилактики повторного инсульта.
«Рамиль Туйсин — не просто народный артист с уникальным, неповторимым тембром голоса. Он энтузиаст, который собирает, изучает и возвращает обратно в народ самобытную музыкальную культуру нашего края. Исполняя народные песни, он всегда аккомпанирует себе на гармони, баяне, курае или фортепиано, вдохновляя и вызывая в своих слушателях глубокие эмоциональные переживания и патриотические чувства. Теперь же ему самому нужна наша помощь и поддержка, чтобы вернуться к полноценной жизни и продолжать радовать нас своим творчеством», — написал его друг и коллега Ильяс Сафин.
«Башинформ» неоднократно писал о творчестве артиста. Рамиль Туйсин – автор аудиопроекта «100 башкирских народных песен», который презентовали в 2018 году. По версии радио «Юлдаш» в 2024 году он был признан лучшим композитором-песенником. Также мы сообщали о том, что Рамиль Туйсин является автором гимна башкирской лошади.
Друзья артиста отмечают, что нужна своевременная качественная реабилитация в хороших специализированных клиниках, важны любая помощь и любое участие.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.