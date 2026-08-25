Рамил Гайзуллин представил башкирский курай на Международном детском культурном форуме

В Московском дворце пионеров на Воробьёвых горах прошёл V Международный детский культурный форум. В этом году мероприятие, посвящённое теме «Единство народов России», собрало 1800 талантливых детей из 86 регионов России и 17 зарубежных стран.

В рамках форума состоялась дискуссия «Национальные инструменты народов России», модератором которой выступил заслуженный артист России, профессор Дмитрий Дмитриенко. Спикером от Башкортостана стал заслуженный артист России, народный артист Республики Башкортостан, мультиинструменталист и основатель Национального оркестра народных инструментов РБ Рамил Гайзуллин.

Маэстро рассказал юным участникам о башкирских национальных инструментах — курае и кубызе. Ребята выходили на сцену из зала, чтобы рассмотреть их с близкого расстояния. После дискуссии Рамил Гайзуллин в составе Государственного академического ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной продемонстрировал их звучание.

«Одно дело — увидеть инструмент, и совсем другое — услышать, как он звучит на сцене. Для меня было важно, чтобы ребята со всей страны и из-за рубежа почувствовали живую музыку курая», — подчеркнул маэстро.