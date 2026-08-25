Рамил Гайзуллин представил башкирский курай на Международном детском культурном форуме

В Московском дворце пионеров на Воробьёвых горах прошёл V Международный детский культурный форум. В этом году мероприятие, посвящённое теме «Единство народов России», собрало 1800 талантливых детей из 86 регионов России и 17 зарубежных стран.
В рамках форума состоялась дискуссия «Национальные инструменты народов России», модератором которой выступил заслуженный артист России, профессор Дмитрий Дмитриенко. Спикером от Башкортостана стал заслуженный артист России, народный артист Республики Башкортостан, мультиинструменталист и основатель Национального оркестра народных инструментов РБ Рамил Гайзуллин.
Маэстро рассказал юным участникам о башкирских национальных инструментах — курае и кубызе. Ребята выходили на сцену из зала, чтобы рассмотреть их с близкого расстояния. После дискуссии Рамил Гайзуллин в составе Государственного академического ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной продемонстрировал их звучание.
«Одно дело — увидеть инструмент, и совсем другое — услышать, как он звучит на сцене. Для меня было важно, чтобы ребята со всей страны и из-за рубежа почувствовали живую музыку курая», — подчеркнул маэстро.
Форум объединил юных музыкантов, актёров, художников и журналистов. Для участников выступили выдающиеся деятели культуры — Сергей Безруков, Эдгар Запашный, Егор Дружинин и другие, а также были организованы мастер-классы, экскурсии и концерты.
Мероприятие инициировано Министром культуры РФ Ольгой Любимовой и поддержано Президентом России Владимиром Путиным. Организаторы форума — Министерство культуры РФ, ФГБУК РОСКОНЦЕРТ и Российский фонд культуры.
За годы творческой карьеры Рамил Гайзуллин неоднократно представлял Башкортостан на крупнейших федеральных и международных площадках. Ранее в этом году он выступил во Ржеве на фестивале «Подвиг ратный – подвиг духовный», летом прошли гастроли по Монголии, Бурятии и Китаю. Также он впервые представил башкирский курай в Таиланде в рамках проекта «Русские сезоны».
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.