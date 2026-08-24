Стало известно, какие новые фильмы снимают в Башкирии

В настоящее время на киностудии «Башкортостан» имени Амира Абдразакова работают над производством таких фильмов, как документальные картины «Керчь» (режиссер Вилюра Исяндавлетова) и «Гали Сокорой» (режиссер Гульнур Ишбулатова), анимационный фильм «Пионерский лагерь» (режиссер Рим Шарафутдинов) и кинолетопись «Урал-батыр» (режиссер Роман Пожидаев). Об этом в понедельник на оперативном совещании правительства сообщила и. о. министра культуры РБ Наталья Лапшина.

— Для создания фильмов «Керчь» и «Гали Сокорой» наши режиссеры Вилюра Исяндавлетова и Гульнур Ишбулатова много работали с архивами, как в Башкирии, так и Москве. Вилюра Адигамовна скрупулезно собирала материалы о легендарном коне Керчь в районах республики, также планировалась ее командировка в Луганскую Народную Республику, — рассказал «Башинформу» заместитель директора киностудии Рустэм Султангузин. — Наш известный мультипликатор Рим Шарафутдинов, как обычно, снимает фильм на основе собственных историй. А кинолетопись «Урал-батыр» будет посвящена мероприятиям в рамках празднования Дня Урал-батыра, который впервые отмечался в нашей республике по инициативе Главы РБ Радия Хабирова.

В последние годы в республике активно развивается производство полнометражных художественных фильмов. Это такие нашумевшие в республике картины, как «Дневник поэта», «Первая Республика», «Фарзана идет на запад» Булата Юсупова, «Лето. Город. Любовь», «Помилование», «Отряд Таганок», «Семья года» Айнура Аскарова, «Не оставляйте нас» Вилюры Исяндавлетовой, «Шежере. Камень батыров» и «Стрелы одной тетивы» Романа Пожидаева и другие.

Кроме того, как мы писали ранее, Радий Хабиров заявил, что необходимо организовать прокат приключенческо-фантастического анимационного фильма «Потомки Салавата». Этот фильм почти готов к показу, его планируется рекомендовать к семейному просмотру.

Ранее мы сообщали, что в Уфе и Москве сняли фильм «Код 102» о молодых талантах из Башкирии.