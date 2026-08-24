Художник из Башкирии принял участие в финале фестиваля ПФО «ФормАРТ»

Напомним, в августе работа победителя регионального этапа была нанесена на стену 5-этажного жилого дома на улице Шоссейная в поселке Чишмы Чишминского района. Алмаз Загретдинов – талантливый молодой художник, стипендиат Главы Республики Башкортостан. Уроженец села Узянбаш Белорецкого района, выпускник Учалинского колледжа искусств и культуры имени Салавата Низаметдинова. В настоящее время он учится в Уфимском государственном институте искусств имени Загира Исмагилова на кафедре станковой живописи. Алмаз – призёр общероссийского конкурса «Молодые дарования России» 2023 года, лауреат республиканских конкурсов и выставок изобразительного искусства.

Конкурс «ФормАРТ» проходит в ПФО с 2020 года по инициативе полпреда президента РФ в ПФО Игоря Комарова. Проект направлен на развитие уличного искусства, поддержку творческого потенциала молодых художников в возрасте от 18 до 35 лет и их участие в формировании комфортной современной городской среды, благоустройстве и художественном оформлении населенных пунктов.

В этом году тематика сезона была связана с Годом единства народов России и посвящена укреплению межнационального согласия, мира и взаимного уважения между народами страны. Поступило 400 заявок из 14 регионов Приволжского федерального округа. Республика Башкортостан заняла первое место по числу поданных заявок – от нашей республики их поступило 117. Участники представили эскизы для граффити, которые были разделены на четыре тематические категории: «Жизнь народов России в едином ритме»; «Традиции объединяют»; «Общая миссия»; «Связь поколений»; «Россия – наш общий дом». По решению экспертного жюри, лучшей работой в Республике Башкортостан стал эскиз Алмаза Загретдинова – «Башкирка с лошадью». В тройку победителей регионального отбора также вошли Татьяна Юшина с работой «Берегиня» и Камилла Дильмухаметова с проектом «Россия – наш общий дом».

Башкортостан принимает участие в фестивале с самого первого года, показывая стабильные результаты. В 2020 году в Нефтекамске появился мурал Мансура Зияева «Доктор сити», занявший третье место. В 2021 году Ляйсан Билалова представила там же произведение «Будущее – в сердце», также завоевавшее третье место. В 2022 году Артур Музипов создал мурал «Покровительница кочевников» в Белорецке, заняв первое место. В 2023 году в Уфе была представлена работа Руфь Бикмаевой «Путь знаний», занявшая двенадцатое место. В 2024 году Лиля Синюкова украсила город произведением «Семья – наше наследие в будущее», также занявшим двенадцатое место. А в 2025 году на окружном этапе республику представлял Кирилл Ильин с работой «Всадники», который занял третье место.