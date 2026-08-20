Пятница, 21 Августа 2026
Уфа
+22 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Культура
23:04 (UTC+5), 20 Августа 2026

В Уфе открылась выставка по истории просвещения Башкирии

20 августа в Национальном музее Республики Башкортостан состоялось торжественное открытие выставки «Свет знаний: просветительство в Башкортостане (конец XIX — начало XX века)».

Фото: пресс-служба | Национальный музей РБ
Лейла Аралбаева
Прослушать статью:

Выставочный проект посвящен 195-летию со дня рождения Мифтахетдина Акмуллы и 185-летию со дня рождения Мухаметсалима Уметбаева, а также приурочен к предстоящему Дню знаний.

Экспозиция рассказывает о формировании системы образования в Уфимской губернии в конце XIX — начале XX века: о светских школах, гимназиях, реальных училищах, а также мектебах и медресе. Центральное место в выставочном проекте заняли жизнь и труды двух выдающихся просветителей.

С приветственным словом к собравшимся обратилась заместитель директора Национального музея Республики Башкортостан Галина Княгинина.

В церемонии открытия приняли участие дочери народного поэта Башкортостана Рашита Шакура, исследователя жизни и творчества Акмуллы: сценарист, драматург, старший научный сотрудник Башкирского госпедуниверситета имени М. Акмуллы, кандидат филологических наук Шаура Шакурова и журналист, ведущий научный сотрудник Академии наук РБ, кандидат политических наук Гульдар Камалова. Перед гостями также выступили краевед, журналист, физик, кандидат физико-математических наук Юрий Ергин и заведующий отделом рукописей и редких изданий Национальной библиотеки имени Ахмет-Заки Валиди, кандидат филологических наук Флюр Сибагатов, известный башкирский журналист, писатель, учёный-языковед, историк-архивист и общественный деятель РБ Ниязбай Салимов.

Один из разделов выставки посвящён просветителю Сахабетдину Рахимкулову — выпускнику Казанской учительской семинарии, который на собственные средства открыл школу в селе Большие Каркалы (ныне в Миякинском районе), приобрёл для учеников парты, учебные пособия и глобус. Семейными воспоминаниями поделилась его внучка Альмира Рахимкулова. За сохранение памяти о просветителе ей было вручено благодарственное письмо.

Народный артист Башкортостана и Татарстана Айдар Галимов, который провел детство в Миякинском районе, также поделился впечатлениями и подарил собравшимся песню о деревне Каркалы.

В завершение куратор выставки – научный сотрудник отдела истории края Гульназ Камалиева провела экскурсию по новой выставке.

Выставка будет работать до конца октября. 

пресс-служба Национальный музей РБ
пресс-служба Национальный музей РБ
пресс-служба Национальный музей РБ
пресс-служба Национальный музей РБ
пресс-служба Национальный музей РБ
пресс-служба Национальный музей РБ
пресс-служба Национальный музей РБ
пресс-служба Национальный музей РБ
пресс-служба Национальный музей РБ
пресс-служба Национальный музей РБ
пресс-служба Национальный музей РБ
Фото: пресс-служба | Национальный музей РБ
1 из 11
Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru