В Уфе открылась выставка по истории просвещения Башкирии

Выставочный проект посвящен 195-летию со дня рождения Мифтахетдина Акмуллы и 185-летию со дня рождения Мухаметсалима Уметбаева, а также приурочен к предстоящему Дню знаний.

Экспозиция рассказывает о формировании системы образования в Уфимской губернии в конце XIX — начале XX века: о светских школах, гимназиях, реальных училищах, а также мектебах и медресе. Центральное место в выставочном проекте заняли жизнь и труды двух выдающихся просветителей.

С приветственным словом к собравшимся обратилась заместитель директора Национального музея Республики Башкортостан Галина Княгинина.

В церемонии открытия приняли участие дочери народного поэта Башкортостана Рашита Шакура, исследователя жизни и творчества Акмуллы: сценарист, драматург, старший научный сотрудник Башкирского госпедуниверситета имени М. Акмуллы, кандидат филологических наук Шаура Шакурова и журналист, ведущий научный сотрудник Академии наук РБ, кандидат политических наук Гульдар Камалова. Перед гостями также выступили краевед, журналист, физик, кандидат физико-математических наук Юрий Ергин и заведующий отделом рукописей и редких изданий Национальной библиотеки имени Ахмет-Заки Валиди, кандидат филологических наук Флюр Сибагатов, известный башкирский журналист, писатель, учёный-языковед, историк-архивист и общественный деятель РБ Ниязбай Салимов.

Один из разделов выставки посвящён просветителю Сахабетдину Рахимкулову — выпускнику Казанской учительской семинарии, который на собственные средства открыл школу в селе Большие Каркалы (ныне в Миякинском районе), приобрёл для учеников парты, учебные пособия и глобус. Семейными воспоминаниями поделилась его внучка Альмира Рахимкулова. За сохранение памяти о просветителе ей было вручено благодарственное письмо.

Народный артист Башкортостана и Татарстана Айдар Галимов, который провел детство в Миякинском районе, также поделился впечатлениями и подарил собравшимся песню о деревне Каркалы.

В завершение куратор выставки – научный сотрудник отдела истории края Гульназ Камалиева провела экскурсию по новой выставке.

Выставка будет работать до конца октября.