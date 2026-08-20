В Башкирии стартует проект для любительских театров 

Как сообщили в пресс-службе центра народного творчества, в лабораториях примут участие видные деятели театральной жизни Республики Башкортостан — они будут работать с руководителями любительских театров.
География проекта охватит четыре ключевые зоны республики: города Сибай, Туймазы, Уфа и Салаватский район. Такой географический охват даст возможность принять участие в творческой лаборатории руководителям любительских театров со всей республики.
Каждая творческая лаборатория продлится два дня. В программу войдут занятия по основным направлениям: актёрское мастерство, сценическая речь, сценическое движение, а также разбор пьесы с практическими рекомендациями. Участники смогут не только получить новые знания, но и обменяться опытом, обсудить актуальные вопросы развития любительского театра и наметить пути дальнейшего сотрудничества.
Скоро начнется приём заявок, количество мест ограничено. Участие полностью бесплатное.
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