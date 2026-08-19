В Агидели Башкирии обновили материальную базу историко-краеведческого музея

Глава администрации Агидели Денис Ирназаров рассказал, что для учреждения закупили панорамный проектор и интерактивные сенсорные панели, которые помогут детям знакомиться с историей родного края в игровой и увлекательной форме. А новое профессиональное звуковое оборудование позволит на более высоком уровне проводить музейные мероприятия, лекции и концерты.

«Мы получили уникальную возможность не просто обновить материально-техническую базу, а совершить качественный скачок в развитии. Новое оборудование станет мощным инструментом для решения ключевых задач. Оно позволит вывести на новый уровень проведение мероприятий, сделать образовательный и воспитательный процесс интерактивным и наглядным, а также создать современную, комфортную и безопасную среду для каждого посетителя и сотрудника», — отметил мэр города.

За первое полугодие 2026 года музей посетили 1757 человек. Он является точкой притяжения для туристов. В летний период 2026 года музей принимает гостей с круизных теплоходов, следующих по маршруту «Волга-Волга» (в том числе теплоход «Михаил Кутузов»). Для туристов проводятся обзорные экскурсии. В 2026 году в рамках национального проекта «Семья» (федеральный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры») музей получил на техническое оснащение субсидии в размере 11,5 млн рублей. Также в рамках республиканской программы поддержки местных инициатив начался косметический ремонт всех залов музея. Ко Дню республики планируется торжественное открытие обновленного музея.

Национальный проект «Семья» стартовал в январе 2025 года по поручению президента России и направлен на поддержку семей с детьми, укрепление семейных ценностей, поддержку рождаемости, развитие социальной инфраструктуры, повышение качества и доступности медицинской помощи. В состав нацпроекта входит пять федеральных проектов, в том числе «Семейные ценности и инфраструктура культуры». В рамках последнего по всей стране обновляются учреждения культуры, создаются современные пространства для семейного досуга и творческого развития детей и взрослых.