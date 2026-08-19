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17:38 (UTC+5), 19 Августа 2026

В Агидели Башкирии обновили материальную базу историко-краеведческого музея

Материально-техническую базу обновили в историко-краеведческом музее города Агидели в рамках нацпроекта «Семья». Сегодня в ходе рабочей поездки с новыми возможностями музея ознакомился Глава Башкортостана Радий Хабиров.

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Азат Гиззатуллин
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Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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Глава администрации Агидели Денис Ирназаров рассказал, что для учреждения закупили панорамный проектор и интерактивные сенсорные панели, которые помогут детям знакомиться с историей родного края в игровой и увлекательной форме. А новое профессиональное звуковое оборудование позволит на более высоком уровне проводить музейные мероприятия, лекции и концерты.

«Мы получили уникальную возможность не просто обновить материально-техническую базу, а совершить качественный скачок в развитии. Новое оборудование станет мощным инструментом для решения ключевых задач. Оно позволит вывести на новый уровень проведение мероприятий, сделать образовательный и воспитательный процесс интерактивным и наглядным, а также создать современную, комфортную и безопасную среду для каждого посетителя и сотрудника», — отметил мэр города.

За первое полугодие 2026 года музей посетили 1757 человек. Он является точкой притяжения для туристов. В летний период 2026 года музей принимает гостей с круизных теплоходов, следующих по маршруту «Волга-Волга» (в том числе теплоход «Михаил Кутузов»). Для туристов проводятся обзорные экскурсии. В 2026 году в рамках национального проекта «Семья» (федеральный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры») музей получил на техническое оснащение субсидии в размере 11,5 млн рублей. Также в рамках республиканской программы поддержки местных инициатив начался косметический ремонт всех залов музея. Ко Дню республики планируется торжественное открытие обновленного музея.

Национальный проект «Семья» стартовал в январе 2025 года по поручению президента России и направлен на поддержку семей с детьми, укрепление семейных ценностей, поддержку рождаемости, развитие социальной инфраструктуры, повышение качества и доступности медицинской помощи. В состав нацпроекта входит пять федеральных проектов, в том числе «Семейные ценности и инфраструктура культуры». В рамках последнего по всей стране обновляются учреждения культуры, создаются современные пространства для семейного досуга и творческого развития детей и взрослых.

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