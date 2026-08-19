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17:03 (UTC+5), 19 Августа 2026

«Мертвые души» из Башкирии покажут на конкурсе мистических постановок

Русский молодёжный театр «Наш театр» города Салавата представит Башкортостан на II Международном фестивале «Пермская Фантасмагория». Коллектив из Башкирии покажет спектакль «Мертвые души» по повести Николая Гоголя.

Фото: пресс-служба | минкультуры РБ
Лейла Аралбаева
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В постановке занят почти весь состав молодёжной труппы, поэтому в Пермь отправится 25 человек. Они выступят в предпоследний конкурсный день — 6 октября на большой сцене Государственного театра кукол Перми.

«Спектакль в авторской инсценировке художественного руководителя труппы, заслуженного артиста РБ Равиля Хакимова в гротесковой форме осмысливает сюжет бессмертного произведения русской классики», — пояснили в театре.

«Наш театр» открывает девятый творческий сезон. За это время коллектив зарекомендовал себя как один из успешно работающих театров региона. Последней крупной премьерой прошлого сезона стала нашумевшая постановка «Королева Марго» по роману Александра Дюма.

Уникальный творческий конкурс «Пермская Фантасмагория» посвящён театральным постановкам по мистическим произведениям русских и зарубежных писателей. Из большого количества претендентов отобраны 16 самых интересных и самобытных спектаклей, которым предстоит доказать свою творческую уникальность с 1 по 7 октября 2026 года в Перми.

На сцене единственного в мире мистического авторского театра «У моста» обменяются опытом театры восьми стран: Ирана, Японии, Армении, Беларуси, Китая, Казахстана, Узбекистана и России. Нашу страну представят коллективы из Москвы, Тюмени, Челябинска, Салавата, Сургута, Ижевска, Набережных Челнов, Казани и Перми.

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