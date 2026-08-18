В Уфе поставят спектакль про время пандемии ковида

На основе этого произведения режиссёр — заслуженный деятель искусств РБ Мусалим Кульбаев планирует поставить спектакль «Добежать до горизонта».
Один из самых востребованных драматургов России Ярослава Пулинович написала пьесу, в которой действие разворачивается на фоне пандемии: люди на самоизоляции, в новостях — сводки, ограничения. Но автор смещает фокус — глобальные перемены и вынужденная изоляция обостряют внутренние, душевные проблемы героев. В центре сюжета — семья, в которой каждый погружён в свои переживания.
— Режиссёр Мусалим Кульбаев известен уфимскому зрителю по ярким и глубоким постановкам. Его работы отличает тонкое понимание драматургии, внимание к актёрской психологии и умение создавать на сцене живую, достоверную атмосферу, — рассказали в пресс-службе театра. — Название спектакля — «Добежать до горизонта» — звучит как метафора. Что за ней стоит? Ответ зрителям предстоит найти на премьере.
Ранее мы сообщали, что спектакль из Башкирии «Любовь и голуби» покажут на фестивале «Театральная провинция».
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.