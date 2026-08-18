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22:05 (UTC+5), 18 Августа 2026

В Уфе поставят спектакль про время пандемии ковида

Русская труппа Молодежного театра имени Мустая Карима приступила к читкам по пьесе Ярославы Пулинович «Житие Фёдора Михайловича и Алевтины Павловны, или Жаркое ковидное лето».

Фото: Пресс-служба | Национальный молодёжный театр имени Мустая Карима
Лейла Аралбаева

На основе этого произведения режиссёр — заслуженный деятель искусств РБ Мусалим Кульбаев планирует поставить спектакль «Добежать до горизонта».

Один из самых востребованных драматургов России Ярослава Пулинович написала пьесу, в которой действие разворачивается на фоне пандемии: люди на самоизоляции, в новостях — сводки, ограничения. Но автор смещает фокус — глобальные перемены и вынужденная изоляция обостряют внутренние, душевные проблемы героев. В центре сюжета — семья, в которой каждый погружён в свои переживания.

— Режиссёр Мусалим Кульбаев известен уфимскому зрителю по ярким и глубоким постановкам. Его работы отличает тонкое понимание драматургии, внимание к актёрской психологии и умение создавать на сцене живую, достоверную атмосферу, — рассказали в пресс-службе театра. — Название спектакля — «Добежать до горизонта» — звучит как метафора. Что за ней стоит? Ответ зрителям предстоит найти на премьере.

Ранее мы сообщали, что спектакль из Башкирии «Любовь и голуби» покажут на фестивале «Театральная провинция».

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