Спектакль из Башкирии покажут на фестивале «Театральная провинция»

9 сентября Башкирский театр представит постановку «Мөхәббәт һәм күгәрсендәр» / «Любовь и голуби» в Черемховском драмтеатре имени Гуркина.
«В наше время, полное забот и тревог, милые комедии не теряют своей актуальности. Эта история — напоминание о главном: о том, как важно любить, прощать, защищать своих близких и верить в счастье. Через юмор, искренность и узнаваемые жизненные ситуации герои пьесы Владимира Гуркина учат нас главному, объединяя поколения зрителей», — говорит режиссер–постановщик — заслуженный деятель искусств РБ Мусалим Кульбаев.
Художник — заслуженный деятель искусств РБ Юлия Гилязева, художник по свету — Лилия Гарифуллина, балетмейстер — Андрей Сорокин. В ролях: народные артисты РБ Физалия Рахимова и Ляйсан Каримова, заслуженный артист РБ Расиль Сынбулатов, артисты драмы Ильгиз Акимбетов, Гульемеш Ибрагимова, Фаниль Карачурин, Ильнур Салимгареев, Камилла Камалова, Ильнур Аджитаров, Лилия Ахунова, Айсылу Исмагилова.
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив! Фестиваль посвящен памяти драматурга Владимира Гуркина, проводится ежегодно с 2014 года в городе Черемхово Иркутской области на базе Черемховского драматического театра им. В. П. Гуркина. Цель фестиваля — популяризация творчества автора знаменитой пьесы «Любовь и голуби».
Есть синхронный перевод на русский язык.
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