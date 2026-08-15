В Уфе открылся концертный сезон старинной музыки

13 августа в Евангелическо-лютеранской церкви Уфы состоялось открытие нового концертного сезона старинной музыки в Уфе. Ансамбль старинной и современной музыки «ОПУС» выступил с программой из произведений И. С. Баха, Г. Ф. Генделя, В. А. Моцарта и Л. ван Бетховена.

Концерт прошёл при аншлаге. Публика, заполнившая зал, горячо приветствовала солистов и коллектив, с интересом слушала рассказ о жизненном и творческом пути авторов музыки барокко и раннего классицизма и перипетиях их судеб.

Вместе с ансамблем «ОПУС» выступили солисты из Москвы — выпускники и студенты столичных вузов искусства, лауреаты международных и всероссийских конкурсов Арина Мишнёва (валторна), Адель Асылгузина (гобой), Рафаэль Петров (саксофон) и студент УГИИ, лауреат международных и всероссийских конкурсов Артур Давлетов (виолончель).

«У наших соотечественников растёт интерес именно к академической музыке как к искусству, в котором сохраняются и приумножаются вечные непреходящие ценности человеческого бытия, — отметил руководитель ансамбля, заслуженный деятель искусств РБ, кандидат искусствоведения, доцент Азамат Хасаншин. — К сожалению, в Уфе и республике налицо огромный дефицит площадок для исполнения классической музыки и он продолжает сохраняться десятилетиями. Зачастую многие люди просто не могут попасть на подобные проекты, так как количество мест у концертных площадок ограничено. Для современной же академической музыки сценических пространств в Уфе и республике пока нет, эта ситуация требует решения».

Ансамбль старинной и современной музыки «OПУС» был организован в 2023 году и новый концертный сезон — уже четвёртый для коллектива. В его составе играют выпускники УГИИ, обучавшиеся по предмету «оркестровый класс» у Азамата Хасаншина, а также молодые педагоги, артисты Госоркестра и оркестра Башкирского театра оперы и балета. Они развивают репертуар старинной музыки, причём именно в аутентичном ключе – восстанавливающем специфику исполнительства, штрихи и манеру звукоизвлечения барокко и раннеклассической эпохи (XVII — XVIII вв.). В последние полвека это стало мировым трендом — огромный интерес к этому репертуару увеличивается с каждым годом. За время своего существования ансамбль исполнил около 100 сочинений из музыки Георга Фридриха Генделя, Иоганна Себастьяна Баха, Игнаца фон Бибера, Мишеля Корретта, Алессандро Марчелло, Джироламо Фрескобальди, Генри и Даниэля Пёрселлов, Генриха Шютца, Иоганна Пахельбеля, Дитриха Букстехуде, Вольфганга Амадея Моцарта, большинство из них – впервые в Уфе и Башкирии. В 2026-27 годах коллектив планирует несколько концертов на главных академических сценах РБ.

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