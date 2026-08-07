Фильм из Башкирии покажут на международном кинофестивале «Маленький принц»

Фестиваль пройдёт с 26 сентября по 2 октября во Владикавказе (Республика Северная Осетия — Алания).
— Для нашей киностудии это важное и радостное событие. Фильм был отмечен отборочной комиссией фестиваля и приглашён к участию в конкурсной программе, а режиссёр — к личному представлению картины, участию в показах, обсуждениях и других фестивальных мероприятиях, — сообщили в киностудии «Башкортостан».
Напомним, в центре сюжета картины – история мальчика из благополучной семьи, который внезапно оказывается в холодном и недружелюбном мире брошенных детей. Фильм создан по мотивам трех автобиографических книг писателя Айгиза Баймухаметова «Не оставляй, мама!», «Дети улицы» и «Детство без сказок» (автор сценария фильма — Магафур Тимербулатов).
Ранее мы сообщали, что в Уфе представили новый художественный фильм про детей-сирот.
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