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11:32 (UTC+5), 06 Августа 2026

Театр из Башкирии вошёл в число 20 лучших коллективов страны

Салаватский государственный башкирский драматический театр стал победителем всероссийского конкурса «Русские сезоны», который проводится при поддержке министерства культуры Российской Федерации.

Фото: Дина Баширова, Андрей Белоножкин | пресс-служба Салаватского драмтеатра
Лейла Аралбаева
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Салаватский театр вошёл в число 20 лучших коллективов страны, получив грант на создание новой постановки. Как рассказали в пресс-службе театра, постановка «Дети дома Павлова» основана на пьесе современного волгоградского драматурга, члена Союза детских и юношеских писателей России Андрея Белоножкина.

Спектакль расскажет историю о попаданцах. По сюжету современные подростки Лёнька и Тимка, найдя старинный портсигар, попадают в самое пекло Великой Отечественной войны — в осаждённый Сталинград 1942 года. В легендарном доме Павлова мальчишки сталкиваются с голодом, обстрелами и необходимостью совершать ежедневный подвиг. Им предстоит добывать воду и зерно, рискуя жизнью, и понять, что настоящие герои не всегда носят плащи, а хлеб — это не игрушка для баловства.

Режиссёром-постановщиком выступит Альфинур Газимова из Стерлитамака. Над спектаклем работает приглашённая профессиональная постановочная группа, на сцену выйдут 11 артистов театра.

«Эта пьеса — важный разговор двух поколений,  О том, что интернет никогда не заменит живого человеческого подвига, а „скучный“ Волгоград оказывается городом, где прошлое буквально дышит из каждого камня, — отмечают создатели. — Проект «Дети дома Павлова» продолжает миссию театра по сохранению исторической памяти, воспитанию патриотизма и бережному диалогу с молодым поколением о вечных ценностях: долге, семье и силе человеческого духа».

Премьера спектакля, который создаётся на русском языке специально для детской и юношеской аудитории, запланирована на осень 94-го театрального сезона.

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