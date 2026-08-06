Театр из Башкирии вошёл в число 20 лучших коллективов страны

Салаватский театр вошёл в число 20 лучших коллективов страны, получив грант на создание новой постановки. Как рассказали в пресс-службе театра, постановка «Дети дома Павлова» основана на пьесе современного волгоградского драматурга, члена Союза детских и юношеских писателей России Андрея Белоножкина.
Спектакль расскажет историю о попаданцах. По сюжету современные подростки Лёнька и Тимка, найдя старинный портсигар, попадают в самое пекло Великой Отечественной войны — в осаждённый Сталинград 1942 года. В легендарном доме Павлова мальчишки сталкиваются с голодом, обстрелами и необходимостью совершать ежедневный подвиг. Им предстоит добывать воду и зерно, рискуя жизнью, и понять, что настоящие герои не всегда носят плащи, а хлеб — это не игрушка для баловства.
Режиссёром-постановщиком выступит Альфинур Газимова из Стерлитамака. Над спектаклем работает приглашённая профессиональная постановочная группа, на сцену выйдут 11 артистов театра.
«Эта пьеса — важный разговор двух поколений, О том, что интернет никогда не заменит живого человеческого подвига, а „скучный“ Волгоград оказывается городом, где прошлое буквально дышит из каждого камня, — отмечают создатели. — Проект «Дети дома Павлова» продолжает миссию театра по сохранению исторической памяти, воспитанию патриотизма и бережному диалогу с молодым поколением о вечных ценностях: долге, семье и силе человеческого духа».
Премьера спектакля, который создаётся на русском языке специально для детской и юношеской аудитории, запланирована на осень 94-го театрального сезона.
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