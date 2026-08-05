В Башкирии сельскому дому культуры присвоили имя Газиза Альмухаметова

Имя известного башкирского композитора Газиза Альмухаметова присвоили Мурапталовскому сельскому дому культуры в Куюргазинском районе. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Андрей Назаров.
Согласно документу, финансирование мероприятий, связанных с присвоением имени, будет осуществляться за счет бюджета Куюргазинского района. Контроль за выполнением постановления возложен на первого заместителя премьер-министра правительства республики Урала Кильсенбаева.
Справка:
Газиз Салихович Альмухаметов (1895–1938) — башкирский певец и композитор, музыкально‑общественный деятель. Первый из певцов удостоился звания «Народный артист Башкирской АССР». Был одним из самых ярких представителей первого поколения деятелей культуры и искусства Башкортостана. Проявил себя прекрасным организатором и крупным общественным деятелем. Много сил и энергии вложил в становление башкирской и татарской профессиональной музыки и исполнительства.
Ранее в Уфе предложили присвоить Башопере имя композитора Газиза Альмухаметова.
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