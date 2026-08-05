В Башкирии обновлен состав комиссии по госпремиям имени Салавата Юлаева

В комиссию при Главе Башкирии по госпремиям РБ имени Салавата Юлаева в области литературы, искусства и архитектуры включены новые члены. Указ об этом подписал Радий Хабиров.

Как следует из официального документа, в обновленный состав вошли замначальника главуправления архитектуры и градостроительства мэрии Уфы Анжелика Байназарова, худрук и главный дирижер Нацоркестра народных инструментов республики Ринат Мухаметзянов, ректор БГПУ им. Акмуллы Салават Сагитов, директор канала «Курай ТВ» Рита Уметбаева, и. о. министра культуры РБ Фанур Шайхисламов.

Вместе с тем решением руководителя Башкирии из комиссии выведены директор Госоркестра РБ Артур Назиуллин и экс-главархитектор столицы Руслан Хайруллин.

Ранее стали известны лауреаты премии имени Салавата Юлаева за 2025 год.