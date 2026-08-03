Мария Водопьянова передала ценные экспонаты музею полярников в Уфе

Внучка легендарного полярного лётчика Михаила Васильевича Водопьянова — Мария Водопьянова посетила в уфе музей полярников имени Валериана Альбанова. Гостья познакомилась с героическим вкладом уроженцев нашей республики в освоение стратегического региона, с удовольствием узнала о нескольких фактах, связывающих Героя СССР с республикой.

«Я знала о существовании музея полярников в Уфе, но была очень удивлена, насколько разнообразна экспозиция музея, как трепетно в республике относятся к теме сохранения и популяризации таких важных страниц истории страны, с какой любовью всё сделано! — поделилась она своими впечатлениями. — Мы обязательно продолжим сотрудничество с музеем, ведь у нас нашлось столько пересечений, мы будем не только обмениваться информацией, но проводить совместные мероприятия, выставки, кинопоказы!»

Мария Юрьевна с теплотой рассказала о своём дедушке, нарисовав портрет человека удивительной, многогранной натуры. По её словам, Михаил Васильевич обладал невероятной силой духа, мужеством и стойкостью. Будучи настоящим героем-первопроходцем, он при этом оставался простым, отзывчивым, добрым и невероятно жизнелюбивым человеком. Водопьянов ставил перед собой большие цели и всегда их достигал, оставаясь верным сыном своей Родины. Его жизненное кредо — серьёзное отношение к труду и дружбе, а также знаменитый наказ «Живите весело!» — стали лейтмотивом встречи.

Как сообщила «Башинформу» заведующая музеем Оксана Мальцева, музею полярников им. В. Альбанова Мария Водопьянова передала несколько ценных книг и предметов. И пообещала передать уникальный архив документальной съемки о полярной авиации, оцифрованных диафильмов, снятых по рассказам дедушки, у из-под пера которого вышли 32 книги и 5 пьес.