Мария Водопьянова передала ценные экспонаты музею полярников в Уфе

Внучка легендарного полярного лётчика Михаила Васильевича Водопьянова — Мария Водопьянова посетила в уфе музей полярников имени Валериана Альбанова. Гостья познакомилась с героическим вкладом уроженцев нашей республики в освоение стратегического региона, с удовольствием узнала о нескольких фактах, связывающих Героя СССР с республикой.
«Я знала о существовании музея полярников в Уфе, но была очень удивлена, насколько разнообразна экспозиция музея, как трепетно в республике относятся к теме сохранения и популяризации таких важных страниц истории страны, с какой любовью всё сделано! — поделилась она своими впечатлениями. — Мы обязательно продолжим сотрудничество с музеем, ведь у нас нашлось столько пересечений, мы будем не только обмениваться информацией, но проводить совместные мероприятия, выставки, кинопоказы!»
Мария Юрьевна с теплотой рассказала о своём дедушке, нарисовав портрет человека удивительной, многогранной натуры. По её словам, Михаил Васильевич обладал невероятной силой духа, мужеством и стойкостью. Будучи настоящим героем-первопроходцем, он при этом оставался простым, отзывчивым, добрым и невероятно жизнелюбивым человеком. Водопьянов ставил перед собой большие цели и всегда их достигал, оставаясь верным сыном своей Родины. Его жизненное кредо — серьёзное отношение к труду и дружбе, а также знаменитый наказ «Живите весело!» — стали лейтмотивом встречи.
Как сообщила «Башинформу» заведующая музеем Оксана Мальцева, музею полярников им. В. Альбанова Мария Водопьянова передала несколько ценных книг и предметов. И пообещала передать уникальный архив документальной съемки о полярной авиации, оцифрованных диафильмов, снятых по рассказам дедушки, у из-под пера которого вышли 32 книги и 5 пьес.
Справка
Михаил Васильевич Водопьянов (1899 — 1980) — генерал-майора авиации, один из первых семерых Героев Советского Союза, участник нескольких исторических высокоширотных арктических экспедиций, участник Великой Отечественной войны, писатель.
В 1934 году во льдах Чукотского моря затонул пароход «Челюскин» и 104 человека оказались на дрейфующей льдине, включая женщин и детей. Среди челюскинцев находился наш земляк, уроженец посёлка Тирлян Белорецкого района Георгий Валавин — бортмеханик небольшого самолета полярной авиации Ш-2.
Летчик Михаил Водопьянов, едва оправившись после серьезной аварии своего самолета, добился права участвовать в спасательной операции. Совершив сложнейший перелёт на самолёте Р-5, он лично вывез из ледового лагеря 10 человек. 20 апреля 1934 года он стал одним из первых семерых Героев Советского Союза, получив «Золотую Звезду» под номером 6.
В 1937 году Михаил Васильевич Водопьянов участвовал в покорение Северного полюса. Командуя авиагруппой высокоширотной экспедиции «Север», 21 мая 1937 года он первым в мире посадил тяжёлый самолёт АНТ-6 на лёд в районе Северного полюса, доставив на льдину группу Ивана Папанина для организации первой дрейфующей станции «Северный полюс-1». За этот беспримерный подвиг он был награждён вторым орденом Ленина.
Михаил Васильевич Водопьянов был связан с Башкирией задолго до эпопеи с «Челюскиным». 15 мая 1931 года в Янауле совершил посадку первый самолет — это был «АНТ-9», осуществляющий рейс Москва — Свердловск, пилотировал его Михаил Водопьянов.
Михаил Водопьянов также был депутатом Верховного совета БАССР, несколько раз посещал Уфу. Так в июне 1939 года почетными гостями на праздновании 20-летия Башкирской АССР были шестой Герой Советского Союза, депутат Верховного Совета БАССР, легендарный летчик Михаил Водопьянов и сын Василия Чапаева — Аркадий, тоже военный летчик.
В сентябре 1939 года Михаил Васильевич выступал перед уфимцами со сцены центрального парка нашего города, где читал главы из своей книги «Мечта летчика». Об этом факте в своих воспоминаниях писал уфимский краевед Борис Попов, который, будучи еще подростком, присутствовал на этой встрече.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.