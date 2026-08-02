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19:18 (UTC+5), 02 Августа 2026

Вице-премьер Башкирии рассказал о значимости фестиваля «Ҡош юлы»

Фото: Инсаф Хужабирганов | архив ИА «Башинформ»
Инсаф Хужабирганов
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В Зианчуринском районе завершился фестиваль башкирской бардовской песни «Ҡош юлы» («Млечный путь») Об этом сообщил первый вице-премьер правительства Башкирии Урал Кильсенбаев.

«В обычной исторической хронике одно поколение длится примерно 25-30 лет, а в этом году фестивалю „Ҡош юлы“ исполняется 15 лет. Количество участников фестиваля растет с каждым годом. Правда, не стремительно, а постепенно. Поэтому важны не цифры, а рост самосознания. Мальчики, которые несколько лет назад приезжали на фестиваль со своими отцами и влюбились в волшебную силу гитары, сегодня приезжают на мероприятие со своими младшими братьями. Я про это поколение. Пусть „Ҡош юлы“ всегда будет маяком для любознательной молодежи, средством укрепления ее духа и самосознания. Оставайтесь собой», — написал Урал Кильсенбаев.

Республиканский фестиваль башкирской бардовской песни «Ҡош юлы» проводится с 2011 года. Фестиваль ежегодно собирает сотни бардов со всех уголков республики, ближних регионов, Москвы и Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что юбилейный фестиваль бардов «Ҡош юлы» провели на грант Главы Башкирии.

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