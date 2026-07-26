Ансамбль из Уфы завоевал Кубок Всемирного конкурса народных танцев

Народный ансамбль танца «Айтуган» из Уфы завоевал Кубок Всемирного конкурса народных танцев в Стамбуле. Об этом сообщили в минкульте РБ.
На международном конкурсе участвовали 45 танцевальных ансамблей из 37 стран мира. Россию представляли четыре коллектива, в том числе ансамбль «Айтуган» из уфимского университета. Жюри состояло из признанных экспертов в области хореографии из Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Судьи оценивали не только чистоту техники и сложность хореографических рисунков, но и аутентичность костюмов, а также музыкальное оформление.
По условиям конкурса каждому участнику предстояло представить непрерывную 15-минутную программу. Как отметила руководитель коллектива Альфия Сайфуллина, стремительный темп башкирских танцев, обилие высоких прыжков и динамичная смена рисунков потребовали от артистов исключительной выносливости. «Айтуган» объединил в единую композицию четыре постановки, что позволило коллективу покорить сердца зрителей и заслужить высшие оценки профессионального сообщества. Вместе с Кубком победителя танцоры получили денежный приз в размере 5 000 долларов, который будет направлен на обновление сценических костюмов.
Ранее ансамбль «Тархан» из Башкирии завоевал Гран-при Всероссийского конкурса.
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