Журналистов Башкирии отметили дипломами всероссийского конкурса

В числе победителей - специальный корреспондент газеты «Республика Башкортостан» Ринат Файзрахманов за очерк «Город, в котором родилась «кузькина мать».
Дипломантами конкурса стали главный редактор газеты «Огни Агидели» (город Агидель) Ирина Вильданова за очерк «Школа жизни за колючей проволокой», специальный корреспондент телеканала ВГТРК «ГТРК Башкортостан» «Башкортостан 24» Алсу Зарипова за специальный репортаж «Солдат по кличке Керчь» и специальный корреспондент телерадиокомпании «Башкортостан» (телеканал БСТ) Гузель Ситдикова за журналистское расследование «Про фиктивные браки с участниками СВО»
Всего к участию в конкурсе было допущено 752 заявки от журналистов, представляющих печатные и электронные СМИ, в которых суммарно содержалось свыше 1600 материалов.
Ранее мы сообщали, что в Башкирии стартовал приём документов на соискание премий правительства Республики Башкортостан имени Шагита Худайбердина.
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