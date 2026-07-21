Айнур Аскаров предложил установить в Башкирии дорожные полосы с музыкой

С интересной идеей в своем телеграм-канале выступил известный башкирский режиссер Айнур Аскаров. Он предложил установить музыкальные дорожные полосы на всех въездах в республику.
Когда автомобиль движется с рекомендованной скоростью, колёса воспроизводят знакомую мелодию. Он привел в пример музыкальную дорожную полосу на трассе М-12, которая играет мелодию русской народной песни «Калинка».
«Это необычно и вызывает эмоции. Такие места охотно снимают на видео и публикуют в соцсетях. Это ненавязчиво напоминает водителю соблюдать безопасную скорость. Это создаёт ощущение, что ты въезжаешь в самый музыкальный регион России», — считает Айнур Аскаров.
Также режиссер предлагает сделать такие музыкальные полосы не только на границах республики, но и на въездах в каждый район. У каждого района могла бы быть своя мелодия: где-то «Туған яҡ», где-то «Эпипэ», где-то знаменитый курай, а при въезде в республику — гимн Башкортостана.
«Вариантов множество, главное — сохранить национальный колорит. Мне кажется, это тот случай, когда простое решение делает регион узнаваемым, современным и запоминающимся для всех, кто приезжает в Башкортостан», — отметил режиссер.
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