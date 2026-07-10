В Башкирии не стало ветерана журналистики Валерия Прокопова

9 июля 2026 года в Ишимбае скончался наш коллега, журналист Валерий Пантелеевич Прокопов. Прощание с ним состоится в воскресенье, 12 июля, в Свято-Троицком храме, в 12.00.
Валерий Прокопов работал в местной газете «Восход» сначала в 1970–80-е годы, затем уже в XXI веке. Начинал как корреспондент, потом был заместителем редактора, исполнял обязанности главного редактора.
Будучи по образованию инженером-геологом, Прокопов работал в журналистике по призванию души, освещая самые разные сферы жизни города и района. Его материалы отличались особым колоритом, остротой и чувством юмора, вспоминают коллеги.
Выйдя на заслуженный отдых, Валерий Прокопов продолжал присылать заметки о событиях, делился инфоповодами о проблемах города и очерки об уникальных жителях Ишимбая.
«Башинформ» выражает искренние соболезнования родным и близким покойного.
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