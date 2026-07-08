Ушел из жизни ученый, председатель Башкирского центра Челябинской области

Ушёл из жизни выдающийся врач, учёный и общественный деятель, заслуженный работник культуры РБ, почётный работник высшего профессионального образования РФ, лауреат премии имени академика В. Н. Воробьёва Зиннат Тухватович Бикбулатов.

Зиннат Бикбулатов родился 18 мая 1939 года в деревне Эткул (Юлдаш) Зианчуринского района Башкирской АССР. В 1968 году получил диплом Новосибирского государственного медицинского института, позже окончил аспирантуру.

Зиннат Тухватович посвятил жизнь науке. В 1982 году стал заведующим лабораторией в Институте физиологии Сибирского отделения Академии медицинских наук СССР (Новосибирск). Доктор медицинских наук (1987), профессор (1989). В 1989–2013 годах возглавлял кафедру анатомии и физиологии в Уральском государственном университете физической культуры (Челябинск). Его специализация — функциональная анатомия человека. Опубликовал более 200 научных работ.

Помимо науки, Зиннат Тухватович активно занимался общественной работой. Был первым вице-президентом Федерации спортивной медицины России, входил в редакционный отдел «Физическое воспитание, спортивная медицина и лечебная физкультура» Большой медицинской энциклопедии.

Долгое время возглавлял Челябинский областной башкирский народный центр. Был первым председателем Областного курултая башкир Челябинской области (1995). За достижения награждён золотой медалью ВДНХ, медалю ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Коллеги и ученики запомнили его как человека огромной эрудиции, целеустремлённости и преданности своему делу. Он воспитал не одно поколение специалистов.

Вклад Зинната Тухватовича в общественную и национальную политику Челябинской области стал основой для развития национальных проектов в области культуры, образования, спорта, архитектуры, становления национальных кадров и некоммерческих организаций.

«Башинформ» выражает искренние соболезнования родным и близким покойного.