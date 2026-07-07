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16:17 (UTC+5), 07 Июля 2026

В Башкирии презентовали обновленный Дом культуры Комсомольска

Презентацию проекта в Учалинском районе совместили с фестивалем «По следам Урал-батыра».

Фото: Рита Камалова | пресс-служба администрации Учалинского района
Лейла Аралбаева
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Модельный сельский Дом культуры села Комсомольск Учалинского района стал одним из финалистов проекта «Культура малой Родины» и получил значительную финансовую поддержку для модернизации своей материально-технической базы.

На выделенные средства приобрели цифровую электронику, музыкальные инструменты, звуковое оборудование, сценические костюмы и национальную юрту, которая станет настоящим украшением любого мероприятия.

Дом культуры села Комсомольск, отметивший в прошлом году свой полувековой юбилей, получил новое дыхание. После капитального ремонта в 2000 году, проведенного на республиканские средства, теперь особое внимание уделяется обновлению его материально-технической базы. Этот культурный центр, объединяющий несколько деревень, остается для них настоящим эпицентром творчества.

Рита Камалова пресс-служба администрации Учалинского района
Рита Камалова пресс-служба администрации Учалинского района
Рита Камалова пресс-служба администрации Учалинского района
Рита Камалова пресс-служба администрации Учалинского района
Рита Камалова пресс-служба администрации Учалинского района
Рита Камалова пресс-служба администрации Учалинского района
Рита Камалова пресс-служба администрации Учалинского района
Рита Камалова пресс-служба администрации Учалинского района
Рита Камалова пресс-служба администрации Учалинского района
Рита Камалова пресс-служба администрации Учалинского района
Рита Камалова пресс-служба администрации Учалинского района
Рита Камалова пресс-служба администрации Учалинского района
Рита Камалова пресс-служба администрации Учалинского района
Фото: Рита Камалова | пресс-служба администрации Учалинского района
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Достижения коллективы ДК признаны на республиканском и межрегиональном уровнях — они являются лауреатами и победителями многочисленных конкурсов. Поддержка проекта «Культура малой Родины» открывает перед ними новые горизонты для творчества и позволяет им еще больше раскрыть свой потенциал.

В 2026 году в рамках проекта «Культура малой Родины» министерство культуры Республики Башкортостан провело конкурсный отбор для укрепления материально-технической базы домов культуры. По итогам отбора 20 районов получили субсидии на общую сумму свыше 88,9 млн рублей, которые направлены на поддержку 100 учреждений культуры.

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