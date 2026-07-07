В Башкирии презентовали обновленный Дом культуры Комсомольска

Достижения коллективы ДК признаны на республиканском и межрегиональном уровнях — они являются лауреатами и победителями многочисленных конкурсов. Поддержка проекта «Культура малой Родины» открывает перед ними новые горизонты для творчества и позволяет им еще больше раскрыть свой потенциал.

В 2026 году в рамках проекта «Культура малой Родины» министерство культуры Республики Башкортостан провело конкурсный отбор для укрепления материально-технической базы домов культуры. По итогам отбора 20 районов получили субсидии на общую сумму свыше 88,9 млн рублей, которые направлены на поддержку 100 учреждений культуры.