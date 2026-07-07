Семейный ансамбль из Башкирии принимает участие во Всероссийском фестивале

В открытии фестиваля в Региональном центре развития культуры приняло участие семейное трио Ханнановых из Республики Башкортостан.

Как рассказали «Башинформу» в Республиканском центре народного творчества, семейное трио Ханнановых из Бакалинского района представляет традиционное музыкальное творчество Башкортостана. Сын Азамат исполняет мелодии на курае в сочетании с уникальным горловым пением. Папа Рустам Марсович также исполняет мелодии на курае, мама Залия Камиловна аккомпанирует на думбыре. Кстати, Азамат Ханнанов является одним из участников III Всероссийской детской фольклориады от Республики Башкортостан.

На фестиваль съехались творческие семьи из разных регионов страны. Масштабное событие, приуроченное к Году единства народов России, объединило любительские семейные коллективы из 16 регионов страны — сотню участников в возрасте от 7 до 70 лет.

Главная идея фестиваля — показать, как в семьях бережно хранят и передают культурные традиции, и через это укрепить единство многонациональной России. Организаторами мероприятия выступают Государственный Российский Дом народного творчества им. В. Д. Поленова совместно с министерством культуры Оренбургской области и Региональным центром развития культуры Оренбургской области.

Ранее мы писали, что на III Детской фольклориаде Башкирию представят 3 коллектива и 2 солиста.