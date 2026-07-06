Делегация Башкирии побывала на сабантуе в Курганской области

Официальную делегацию из Республики Башкортостан возглавил министр торговли и услуг Константин Климин. Он зачитал приветственный адрес Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова и передал теплые пожелания участникам праздника.

«Сабантуй всегда был символом любви к своей земле и трудолюбия. Испокон веков, бок о бок, все мы работали на земле для того, чтобы осенью получить хороший урожай, – отметил вице-губернатор Курганской области Андрей Алексеев. – В Год единства народов России праздник обретает особое значение – неважно, кто ты по национальности, главное – работать плечом к плечу на общий результат. Благодарю гостей из республик Башкортостан и Татарстан за то, что они сегодня вместе с нами проводят этот день».

Организаторы мероприятия подготовили для гостей яркую программу: концерты, ярмарка, игровые площадки, конкурс национальных костюмов, подворья и множество других интересных событий. Гости праздника смогли познакомиться с национальными обычаями и традициями на тематических подворьях, продегустировать блюда по старинным рецептам, приобрести сувениры. Для детей организовали игровые площадки и зоны с народными забавами. Взрослые смогли понаблюдать за спортивными состязаниями. Наиболее зрелищной частью праздника стали конные скачки, спортивные соревнования по гиревому спорту, армрестлингу и национальная борьба куреш. Присутствующие также смогли поучаствовать в конкурсе-дефиле в национальных костюмах. Для гостей праздника была представлена выставка блюд национальной кухни.

На главной сцене собрались гости из муниципальных округов Курганской области, республик Башкортостана и Татарстана. Башкортостан представила фольклорно-эстрадная группа «Далан» Башкирской государственной филармонии имени Хусаина Ахметова под руководством народного артиста РБ Артура Туктагулова. Для гостей областного сабантуя выступили народные артисты РБ Артур Туктагулов, Минзифа Искужина и Ишмурат Ильбаков (курай), заслуженные артисты РБ Венера Юлгильдина, Рамиль Мустафин (танец), лауреаты международных конкурсов Нагим Гаетбаев (баян), Венер Сайфутдинов (курай), Буранбай Туктагулов.

Группа «Далан» исполнила любимую многими песню «Альменевский край». Гимн села Альменево стал его музыкальной визитной карточкой. Автором является Артур Туктагулов, который посещает с концертами этот край ежегодно.

«В Курганской области отгремел областной сабантуй. С утра шел непрекращающийся дождь, но буквально к открытию выглянуло солнце, и весь день был ясным и безоблачным, – отметила начальник отдела культуры Сафакулевского района Курганской области, председатель Курултая башкир Сафакулевского района Зария Абдуллина. – БИКЦ в Курганской области замечательно представили башкирскую культуру в юрте. Спасибо артистам Башкирской филармонии, лично Артуру Туктагулову: выступили как всегда прекрасно. Выражаем благодарность официальной делегации».

Праздник состоялся благодаря участию и поддержке Башкирского историко-культурного центра в Курганской области, который занимается сохранением и развитием языка, культуры, истории и национальной самобытности башкир Зауралья. ИКЦ проводит мероприятия, направленные на изучение и развитие башкирской культуры, а также в рамках развития государственной национальной политики.