В Уфе исторический особняк Самоделкиных получил зону охраны

Зона охраны представляет собой территорию с особым правовым режимом. Такой режим позволяет защитить памятник от неблагоприятных воздействий, сохранить его историческую подлинность и обеспечить гармоничное развитие городской среды с учётом статуса объекта культурного наследия.
Особняк Самоделкиных, построенный в начале ХХ века, считается образцом деревянного зодчества. Его окна обрамлены красивыми наличниками и богатой глухой резьбой по мотивам русских растительных орнаментов.
Несколько лет назад особняк был отреставрирован частным застройщиком. В ходе работ был полностью восстановлен резной декор во внешнем облике, а внутри воссоздана подлинная планировка с анфиладой комнат, характерной для начала прошлого века. Во внутренней отделке сохранилась лепнина.
Ранее сообщалось, что в Уфе утвердили границы и режим использования трех выявленных объектов культурного наследия, относящихся к категории памятников архитектуры – «Дом наследников В.И. Видинеева», «Дом Коротковых» и «Дом Подъячевых».
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.