В Башкирии взяли под госохрану «Чукраклинские курганы» в Чишминском районе

Памятник открыли и частично исследовали в 1975 году С. М. Басюткин и Б. С. Гороунов. Они зафиксировали наличие двух оборонительных валов с напольной стороны и обнаружили фрагменты керамики караякуповской культуры эпохи раннего средневековья. В последующие годы состояние объекта неоднократно фиксировалось специалистами.

Для обоснования установленных границ специалисты подготовили отчёт об определении границ территории объекта, содержащий развёрнутое археологическое описание объекта с характеристикой его типологических и морфологических признаков; комплекс архивных и библиографических данных – фиксацию упоминаний в исторических источниках, свод результатов предшествующих полевых и камеральных исследований, включая отчёты экспедиций и научные публикации; геодезически выверенные географические координаты характерных точек границ с точностью, соответствующей требованиям к ведению Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН); детальное текстовое описание прохождения границ территории памятника с привязкой к местным ориентирам и топографическим элементам. Также прилагаются иллюстративные материалы – картографические схемы масштаба, достаточного для однозначной идентификации границ, фотосъёмку местности и объектов, а также графические реконструкции, отражающие современное состояние памятника.

Установление чётких границ и специальных режимов использования территории вокруг археологических памятников способствует физической сохранности объекта. Чётко зафиксированные границы позволяют исключить случайное либо преднамеренное повреждение памятников при проведении земляных, строительных, сельскохозяйственных и иных видов работ.

Режимы использования территории устанавливают исчерпывающий перечень разрешённых и запрещённых видов деятельности в границах памятника и его охранных зонах. В частности, предусматривается запрет на капитальное строительство, ограничение на распашку земель и иные виды обработки почвы, запрет на добычу полезных ископаемых, прокладку линейных объектов без предварительного археологического обследования, а также на размещение объектов, способных оказать негативное воздействие на сохранность культурного слоя.

– «Чукраклинские курганы» обладают значительной научной и историко-культурной ценностью как важный источник сведений о культуре древнего населения Южного Урала, – отметили в Башкультнаследии. – Материалы, полученные в ходе изучения подобных памятников, позволяют реконструировать этнокультурные процессы, хозяйственные практики и погребальные обряды населения региона в различные исторические эпохи, а также вносят существенный вклад в формирование региональной археологической карты и системы учёта объектов культурного наследия. Утверждение границ и режимов использования территории является важным этапом в обеспечении комплексной охраны археологического наследия Республики Башкортостан и направлено на сохранение уникального историко-культурного потенциала региона.