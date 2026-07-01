В Уфе утвердили границы зон охраны архитектурного ансамбля

В Уфе утвердили границы зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль застройки конца 1940 - начала 1950-х гг.» по адресу улица Карла Маркса, 71. Соответствующее постановление размещено на официальном интенет-портале правовой информации РБ

Зона охраны представляет собой территорию с особым правовым режимом. Такой режим позволяет защитить памятник от неблагоприятных воздействий, сохранить его историческую подлинность и обеспечить гармоничное развитие городской среды с учётом статуса объекта культурного наследия.

В утверждённом документе закреплён комплекс мер, направленных на обеспечение сохранности памятника. В частности, установлены границы охранной зоны вокруг объекта культурного наследия, требования к использованию земельных участков в пределах установленной зоны, правила градостроительной деятельности на прилегающей территории, ограничения на ведение хозяйственной деятельности, способной нанести ущерб объекту, порядок проведения любых работ на территории объекта и смежных участках.

Ранее в Уфе утвердили границы и режим использования трех выявленных объектов культурного наследия, относящихся к категории памятников архитектуры – «Дом наследников В.И. Видинеева», «Дом Коротковых» и «Дом Подъячевых».