В Уфе на гала-концерте конкурса «Байык» дети станцевали с легендами

Масштабное мероприятие собрало в столице республики сотни участников, гостей и зрителей. Свое мастерство на «Байыке» представили 550 детей из разных городов и районов Башкортостана, а также юные танцоры из Татарстана, Санкт-Петербурга, Норильска, Сургута, Красноярска.
Специальными гостями праздника стали лауреат всероссийских и международных конкурсов и фестивалей, этно-музыкант из Оренбурга Ильшат Надыргулов, солист Национального оркестра народных инструментов РБ, лауреат международных конкурсов Арслан Умурзаков, народный артист Башкортостана Загир Исянчурин, выступивший со своим сыном Мусой, заслуженные артисты Башкортостана Идель Аралбаев, Алия Искужина, Радмир Хасанов и многие другие.
В этом году в отборочном туре телепроекта приняли участие более тысячи детей из Башкортостана, Татарстана, Челябинской и Оренбургской областей. В финал конкурса прошли 550 юных танцоров. Особую активность проявили участники из Абзелиловского, Учалинского, Хайбуллинского, Кармаскалинского, Дюртюлинского районов, а также из Салавата, Сибая, Кумертау, Уфы. Было представлено порядка 50 новых постановок, среди которых немало работ молодых балетмейстеров.
Руководитель и продюсер проекта Рита Уметбаева подчеркивает, что каждый сезон Детского республиканского телевизионного конкурса «Байык» зажигает новые талантливые имена на танцевальном небосклоне республики — в этом его уникальность. По ее словам, фестивальное движение дает стимул для развития любительского хореографического искусства, активизирует творческий потенциал детей и молодёжи.
— Танец объединяет поколения. В этом году самому юному участнику конкурса исполнилось всего три годика. «Байык» — это та площадка, где участники от мала до велика обмениваются опытом, талантом, идеями и вдохновением. Каждый номер — это не просто выступление — это живая связь традиций и настоящего искусства. Юные участники танцевали с настоящими легендами башкирской сцены. К примеру, Ясмина Сафиуллина из Абзелиловского района исполнила легендарный номер «Загида» с самой Рашидой Гильмутдиновной Туйсиной. А мальчики из ансамбля «Урал ынйылары» буквально «взорвали» сцену с танцем «Медный каблук» вместе с Рифом Фатиховичем Габитовым. То, что ребята смогли прочувствовать и передать эту энергию рядом с такими мастерами — огромное достижение. Несмотря на то, что дети сейчас растут в мире цифровых технологий и искусственного интеллекта, у них не теряется интерес к корням — традициям, истории, культуре своего народа, к творчеству, — отмечает Рита Уметбаева.
Ежегодный телевизионный конкурс «Байык» среди исполнителей башкирского танца от 3 до 15 лет в Республике Башкортостан проводится с 2009 года. За время существования проект завоевал большое признание зрительской аудитории и обрел международный статус. На фестиваль съезжаются коллективы не только из нашей республики, но и других регионов России и зарубежья. В разные годы гостями конкурса были танцоры из Ирландии, Турции, Казахстана, Узбекистана, Чечни, Кабардино-Балкарии, Греции, Осетии, Калмыкии, Татарстана, Бурятии, Хакасии, Тывы.
Сегодня «Байык» стал для многих мальчишек и девчонок первой профессиональной ступенью в большой мир искусства. Победители и дипломанты конкурса принимают участие и завоевывают новые призы на российских и международных конкурсах. Многие из них обучаются в профессиональных учебных заведениях, успешно работают в признанных коллективах республики — Государственном академическом ансамбле народного танца им. Ф. Гаскарова, Уфимском ансамбле песни и танца «Мирас» и других.
Конкурс вносит большой вклад в развитие художественного творчества в республике. Благодаря проекту вышли в свет более 150 новых постановочных танцев, в сельских и районных клубах, школах, детских садах организованы детские хореографические ансамбли, что, в свою очередь, способствует и профессиональному росту молодых балетмейстеров. За все время существования в конкурсе приняли участие свыше 7 тысяч детей.
Гран-при детского телевизионного конкурса «Байык — 2026» среди исполнителей башкирского танца от 3 до 15 лет удостоены:
Руководителями года стали уфимцы Алмаз Такалов и Эльвира Акназарова. Специальных призов «За пропаганду башкирского танца в Российской Федерации» удостоены: Мадина Субхангулова (Норильск), Ясмина Соболевская (Санкт-Петербург), Сарима Махмутова (Красноярский край), Рената Гумерова (Сургут) и Айдан Галлямов (Казань).
За активную, плодотворную и многолетнюю работу по консолидации башкирского народа, сохранению и развитию национальной культуры, языка и духовности медалью «Ал да нур сәс халҡыңа» награждены Залия Субхангулова из Норильска; Азалия Абубакирова из Санкт-Петербурга; Ольга Пушкарева из Норильска, Артур Кильмаков из Сургута и Шамиль Сыннов из Казани.
Остальные финалисты стали лауреатами I, II, III степени телевизионного конкурса исполнителей башкирского танца и получили именные подарки проекта «Байык».
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