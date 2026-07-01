В Уфе на гала-концерте конкурса «Байык» дети станцевали с легендами

Масштабное мероприятие собрало в столице республики сотни участников, гостей и зрителей. Свое мастерство на «Байыке» представили 550 детей из разных городов и районов Башкортостана, а также юные танцоры из Татарстана, Санкт-Петербурга, Норильска, Сургута, Красноярска.

Специальными гостями праздника стали лауреат всероссийских и международных конкурсов и фестивалей, этно-музыкант из Оренбурга Ильшат Надыргулов, солист Национального оркестра народных инструментов РБ, лауреат международных конкурсов Арслан Умурзаков, народный артист Башкортостана Загир Исянчурин, выступивший со своим сыном Мусой, заслуженные артисты Башкортостана Идель Аралбаев, Алия Искужина, Радмир Хасанов и многие другие.

В этом году в отборочном туре телепроекта приняли участие более тысячи детей из Башкортостана, Татарстана, Челябинской и Оренбургской областей. В финал конкурса прошли 550 юных танцоров. Особую активность проявили участники из Абзелиловского, Учалинского, Хайбуллинского, Кармаскалинского, Дюртюлинского районов, а также из Салавата, Сибая, Кумертау, Уфы. Было представлено порядка 50 новых постановок, среди которых немало работ молодых балетмейстеров.

Руководитель и продюсер проекта Рита Уметбаева подчеркивает, что каждый сезон Детского республиканского телевизионного конкурса «Байык» зажигает новые талантливые имена на танцевальном небосклоне республики — в этом его уникальность. По ее словам, фестивальное движение дает стимул для развития любительского хореографического искусства, активизирует творческий потенциал детей и молодёжи.

— Танец объединяет поколения. В этом году самому юному участнику конкурса исполнилось всего три годика. «Байык» — это та площадка, где участники от мала до велика обмениваются опытом, талантом, идеями и вдохновением. Каждый номер — это не просто выступление — это живая связь традиций и настоящего искусства. Юные участники танцевали с настоящими легендами башкирской сцены. К примеру, Ясмина Сафиуллина из Абзелиловского района исполнила легендарный номер «Загида» с самой Рашидой Гильмутдиновной Туйсиной. А мальчики из ансамбля «Урал ынйылары» буквально «взорвали» сцену с танцем «Медный каблук» вместе с Рифом Фатиховичем Габитовым. То, что ребята смогли прочувствовать и передать эту энергию рядом с такими мастерами — огромное достижение. Несмотря на то, что дети сейчас растут в мире цифровых технологий и искусственного интеллекта, у них не теряется интерес к корням — традициям, истории, культуре своего народа, к творчеству, — отмечает Рита Уметбаева.