Ансамбль Башкирии имени Файзи Гаскарова выступит в Москве

Гостей ждет насыщенная программа: это зрелищные и интерактивные мероприятия – национальные праздники, ярмарки ремесел, фотовыставки, мастер-классы, спортивные состязания, интеллектуальные игры, кинопоказы, театральные постановки и многое другое. 4 июля на главной сцене фестиваля в честь Года единства народов России будет представлена концертная программа «Многоликая Россия».

Свое мастерство самого высокого уровня покажут коллективы со всей страны: Государственный академический ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова (Башкортостан), Государственный академический русский народный хор имени М. Е. Пятницкого, Государственные академические ансамбли танца «Лезгинка» (Дагестан) и «Тюльпан» (Калмыкия), Государственный театр танца «Казаки России» (город Липецк), Государственный ансамбль песни и танца Удмуртской республики «Италмас» и другие. Финальным аккордом вечера станет выступление фолк-группы «Отава Ё» (Санкт-Петербург) и рок-группы «Ят-Ха» (Тыва).

В рамках деловой программы пройдут панельные дискуссии «Креативная экономика: 35-летие СНГ», «Первые решения и новые маршруты профессионального инклюзивного туризма», конференция «Год единства народов России. Диалог культур и поколений как основа национального единства», международная конференция «Гении народов». В работе фестиваля будут задействованы выставочные центры государств – участников СНГ: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.

Фестиваль национального гостеприимства «Дружба народов» проводится с 2021 года. Это яркое мероприятие неизменно собирает тысячи гостей на главной выставке страны. Основными целями Фестиваля являются создание красочного праздника, яркого, динамичного парада национального искусства, знакомство с традициями, культурой и кухней народов государств Содружества.

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